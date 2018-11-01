На Новый Год человечество впервые в истории доберется к краю Солнечной системы

Земной аппарат достигнет самого удаленного объекта нашей системы через несколько минут после начала 2019 года.

Ultima Thule – это небольшая крупица в космосе с диаметром, который едва достигает 30 километров, и вращается вокруг нашего Солнца за миллиарды километров от Плутона.

Она настолько мелкая, что даже самые мощные телескопы на Земле не могли ее заметить. Объект удалось выявить лишь с помощью космического телескопа Hubble. И даже для него Ultima Tule была размытой точкой, пишет Newsweek.

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Астрономы назвали открытый самый отдаленный объект Солнечной системы греческим выражением, которое означает место за пределами известного. Вскоре после полуночи в Новогоднюю ночь, когда человечество будет праздновать начало 2019 года, аппарат величиной с большое пианино под названием New Horizons впервые в истории доберется до Ultima Thule.

Исследовав Плутон четыре года назад, космический зонд отправился в направлении неизвестной территории под названием пояс Койпера. Там размещены триллионы «объектов", которые, как и Ultima Thule, оставались незыблемыми с самого зарождения нашей Солнечной системы.

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New Horizons приблизится к точке на расстоянии 3,5 тысяч километров от этих нетронутых космических артефактов, став первым в истории человеческим аппаратом, который это сделает.

«Это наиболее далекое исследования в истории», - сказал исследователь Юго-западного исследовательского института Колорадо Алан Стерн, который создал зонд New Horizons.