В Китае провалился запуск первой коммерческой ракеты (фото)
18:46, 28 октября 2018Наука и IT
775 0
В настоящее время компания-разработчик LandSpace выясняет причину неудачи ZQ-1.
Запуск первой китайской коммерческой ракеты прошел неудачно / cctv
Первая китайская коммерческая ракета-носитель ZQ-1 не смогла выйти на орбиту.
Читайте такжеКомиссия "Роскосмоса" определила причину аварии на "Союзе"
Об этом сообщает CCTV. По данным телеканала, проблема возникла вскоре после отделения второй ступени ракеты.
Как отмечается, в настоящее время компания-разработчик LandSpace выясняет причину неудачи ZQ-1.
ZQ-1 — трехступенчатая ракета диаметром 1,35 м и длиной 19 метров.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter