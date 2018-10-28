В Китае провалился запуск первой коммерческой ракеты (фото)

В настоящее время компания-разработчик LandSpace выясняет причину неудачи ZQ-1.

Первая китайская коммерческая ракета-носитель ZQ-1 не смогла выйти на орбиту.

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Об этом сообщает CCTV. По данным телеканала, проблема возникла вскоре после отделения второй ступени ракеты.

Как отмечается, в настоящее время компания-разработчик LandSpace выясняет причину неудачи ZQ-1.

ZQ-1 — трехступенчатая ракета диаметром 1,35 м и длиной 19 метров.