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В Перу откопали 800-летних "охранников" древнего языческого храма (видео)

11:19, 23 октября 2018
Наука и IT
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Хорошо сохраниться статуи смогли, потому что были покрыты слоем глины / скриншот видео ТСН

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Как говорится в сюжете ТСН, историки предполагают, что двадцать фигур ростом до метра охраняли вход в языческий храм. Ученые называют находку уникальной. Хорошо сохраниться статуи смогли, потому что были покрыты слоем глины, которая и защитила их от разрушения.

Ученые уже установили, что статуи символизировали древних правителей и радуются – находка позволит больше узнать о древней культуре Южной Америки.

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Теги: #Перу#археология