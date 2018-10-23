В Перу откопали 800-летних "охранников" древнего языческого храма (видео)

Ученые уже установили, что статуи символизировали древних правителей.

В Перу археологи откопали древние деревянные статуи, которые пролежали под землей 800 лет.

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Как говорится в сюжете ТСН, историки предполагают, что двадцать фигур ростом до метра охраняли вход в языческий храм. Ученые называют находку уникальной. Хорошо сохраниться статуи смогли, потому что были покрыты слоем глины, которая и защитила их от разрушения.

Ученые уже установили, что статуи символизировали древних правителей и радуются – находка позволит больше узнать о древней культуре Южной Америки.