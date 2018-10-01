Компании Facebook грозит десятизначный штраф за утечку данных пользователей
13:12, 01 октября 2018Наука и IT
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В результате хакерской атаки злоумышленники могли получить доступ к данным около 50 млн пользователей.
Иллюстрация / REUTERS
Руководству компании Facebook грозит штраф в размере $1,62 млрд из-за последней атаки хакеров, в результате которой злоумышленники могли получить доступ к данным около 50 млн пользователей.
Компания сообщила о произошедшем только спустя три дня после хакерской атаки, пишет Daily Mail.
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При этом представители Facebook не смогли назвать число аккаунтов пользователей из Британии, которые оказались подвержены нападению.
Ранее СМИ назвали признаки того, что ваш аккаунт в Facebook подвергся взлому в результате недавней хакерской атаки.
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