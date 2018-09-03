MasterCard передает данные о покупках клиентов Google - СМИ

Причем информация касается не только онлайн-покупок, но и приобретения товаров в магазинах розничной торговли.

Интернет-гигант Google и платежная система MasterCard заключили тайное соглашение о передаче истории финансовых трансакций пользователей.

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Причем, как сообщает Bloomberg, информация касается не только онлайн-покупок, но и приобретения товаров в магазинах розничной торговли, передает kommersant. Знакомые с ходом дела источники агентства сообщили, что переговоры с MasterCard заняли около четырех лет, сумма сделки при этом составила всего $1 млн. В ходе обсуждения условий компании также обсуждали возможность распределения выручки от рекламы.

Параллельно с MasterCard интернет-гигант также вел переговоры с другими платежными системами, однако пока неизвестно, удалось ли заключить похожие соглашения.

Благодаря договоренностям теперь рекламодатели Google могут получить возможность анализировать информацию о том, покупали ли клиенты платежной системы MasterCard товары, которые рекламировались поисковиком.

Представители компаний отказались от комментариев, отметив, что личные данные пользователей никогда не раскрывались.

Как сообщал УНИАН, в прошлом месяце агентство AP опубликовало результаты расследования о хранении данных о местоположении пользователей. Эти данные сохранялись, даже если пользователи выбрали режим, при котором история местоположения не должна запоминаться. Местоположение сохранялось при работе сервисов Google Maps, погодных виджетов, а также запросов в поисковике.