В джунглях Бразилии сняли аборигенов, ведущих первобытный образ жизни и вооруженных луками (видео)

В руках одного из аборигенов исследователи разглядели лук и стрелы.

В джунглях Бразилии впервые сняли на видео до сих пор неизвестное племя аборигенов, живущих в первобытных условиях. Заснять туземцев удалось с помощью дрона во время экспедиции в резервации индейцев.

Как сообщает ТСН, на ролике видно лесную поляну, где племя выращивает растения. В руках одного из аборигенов исследователи разглядели лук и стрелы. Кроме того, ученые сфотографировали традиционные домики индейцев, самодельные топоры, и лодки выдолбленные из бревен.

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Как сообщал УНИАН, ранее ученые составили родословное древо из 13 миллионов человек: их предок жил 65 поколений назад.