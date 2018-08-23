В джунглях Бразилии сняли аборигенов, ведущих первобытный образ жизни и вооруженных луками (видео)
21:02, 23 августа 2018Наука и IT
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В руках одного из аборигенов исследователи разглядели лук и стрелы.
Бразильские аборигены живут в зеленом раю, куда не добрались ни колонизаторы, ни застройщики, ни добытчики ресурсов / Кадр из видео ТСН
В джунглях Бразилии впервые сняли на видео до сих пор неизвестное племя аборигенов, живущих в первобытных условиях. Заснять туземцев удалось с помощью дрона во время экспедиции в резервации индейцев.
В джунглях Бразилии сняли племя аборигенов, живущих в первобытных условиях
Как сообщает ТСН, на ролике видно лесную поляну, где племя выращивает растения. В руках одного из аборигенов исследователи разглядели лук и стрелы. Кроме того, ученые сфотографировали традиционные домики индейцев, самодельные топоры, и лодки выдолбленные из бревен.
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Как сообщал УНИАН, ранее ученые составили родословное древо из 13 миллионов человек: их предок жил 65 поколений назад.
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