Ученые составили родословное древо из 13 миллионов человек: их предок жил 65 поколений назад

Исследователи опровергли тезис, согласно которому близкородственные браки были следствием ограниченности в выборе партнеров.

Ученые составили родословное древо, объединяющее 13 миллионов человек из самых разных стран. Предок всех этих людей жил на планете 65 поколений назад.

Результаты исследования Янива Эрлиха и его коллег изложены в издании Science, передает Naked Science.

Читайте такжеПервые представители рода людей оказались моложе, чем считали ученые

Генетики провели анализ 86 миллионов генеалогических записей, которые составили пользователи. Ученые постарались выявить родственников этих людей, применив методы, которые используются в вычислительной математике и генетике. Эрлих и другие исследователи надеялись построить генеалогические древа, которые бы объединили тысячи современных жителей Земли. Каково же было удивление ученых, когда они нашли «семью» из 13 млн человек, живущих в самых разных уголках мира: Северной Америке, Европе, Южной Африке, Новой Зеландии, Австралии и т.д.

После выявления этой удивительной особенности специалисты постарались выяснить, когда именно на Земле жил общий предок всех этих людей. Эксперты расшифровали и сопоставили структуру митохондриальной ДНК некоторых представителей «династии». Общим предком оказался человек, живший 65 поколений назад. В то время творили историю Христофор Колумб и другие деятели периода Великих географических открытий. А жители стран Европы стали расселяться по разным уголкам планеты.

Видео: MyHeritage, Columbia University / Видео: MyHeritage, Columbia University / naked-science.ru

На этом интересные выводы н закончились. Эрлих и его коллеги опровергли тезис, согласно которому близкородственные браки были следствием ограниченности в выборе партнеров, в свою очередь, вызванном отсутствием транспортной инфраструктуры современного типа и проживанием людей в замкнутых общинах.

Согласно версии сторонников данной теории, появление пароходов и железных дорог в XIX веке изменило ситуацию. Однако сейчас ученые выяснили, что появление нового транспорта не повлияло на заключение браков. И нередко люди проезжали десятки километров, чтобы жениться/выйти замуж за кого-либо из близких родственников.