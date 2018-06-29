В Instagram появилась функция добавления музыки в Stories

Нужную песню можно будет выбрать из библиотеки Instagram, которая постоянно пополняется.

Пользователи социальной сети Instagram отныне могут добавлять к своим 10-секундным постам в Stories музыкальное сопровождение.

Об этом сообщили в пресс-службе Instagram.

"Теперь вы можете добавить саундтрек к своей Stories, который подойдет к любому моменту и поможет вам выразить свои чувства", - говорится в сообщении.

Теперь в разделе стикеров к Stories появится значок музыки. Нажав на него, из библиотеки песен можно выбрать подходящую композицию. После этого с помощью бегунка выбирается часть песни, которая должна прозвучать в посте.

Пока что функция доступна только для пользователей iOS и работает в версии Instagram 51 в некоторых странах. В компании заявляют, что в ближайшее время функция появится и на Android.

Как сообщал УНИАН, в Instagram появилась функция видеочата.