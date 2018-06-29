В Instagram появилась функция добавления музыки в Stories

10:07, 29 июня 2018
Наука и IT
236 0
Пользователи Instagram смогут добавлять музыку в Stories / фото Instagram

Об этом сообщили в пресс-службе Instagram.

"Теперь вы можете добавить саундтрек к своей Stories, который подойдет к любому моменту и поможет вам выразить свои чувства", - говорится в сообщении.

Теперь в разделе стикеров к Stories появится значок музыки. Нажав на него, из библиотеки песен можно выбрать подходящую композицию. После этого с помощью бегунка выбирается часть песни, которая должна прозвучать в посте.

С помощью бегунка можно выбрать нужную часть композиции / фото Instagram

Пока что функция доступна только для пользователей iOS и работает в версии Instagram  51 в некоторых странах. В компании заявляют, что в ближайшее время функция появится и на Android.

Как сообщал УНИАН, в Instagram появилась функция видеочата.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Инстаграм