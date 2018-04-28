Стало известно, сколько сотрудники Google зарабатывают в среднем в год

Уровень зарплаты сотрудников делает Alphabet четвертой по величине из индекса S&P 500 по выплатам.

Корпорация Alphabet раскрыла, что в среднем сотрудники компании зарабатывают $197 тыс. в год.

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Это делает Alphabet четвертой по величине из индекса S&P 500 по выплатам. На первом месте находится биотехнологическая компания Incyte Corp., в которой сотрудники зарабатывают $253 тыс. в год. Следом идет Facebook с $240 тыс., замыкает тройку фармацевтическая компания Vertex Pharmaceuticals - $211 тыс.

Зарплатная война в двух крупнейших технологических компаниях Alphabet и Facebook является признаком войны талантов в Кремниевой долине, где талантливые инженеры находятся в ограниченном количестве, передает kommersant.ru. Facebook и Google по зарплате затмевают еще одного технологического гиганта в этой категории - Amazon, где средний работник получает «всего» $28,4 тыс. Однако это может быть связано с тем, что большинство из примерно полумиллиона сотрудников Amazon разгружают грузовики, приводят в действие вилочные погрузчики и доставляют заказы - все они получают примерно ту же плату, что и рабочие на складах других розничных компаний.