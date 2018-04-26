Google закроет сервис Play Music - СМИ

Ему на смену придет совершенно новое приложение - YouTube Remix.

Компания Google собирается до конца года закрыть популярный музыкальный сервис Play Music.

Читайте такжеGmail обновил систему безопасности, добавив функцию самоуничтожения писем

Ему на смену придет совершенно новое приложение - YouTube Remix, сообщает Droid Life со ссылкой на собственные источники. Впервые о новом музыкальном сервисе YouTube Remix заговорили в конце прошлого года. Тогда сообщалось, что он позволит YouTube более эффективно конкурировать со Spotify и Apple Music. Вскоре появилось сообщение, что Google и YouTube, удалось договориться с крупнейшими музыкальными лейблами относительно лицензирования контента.

Remix, судя по всему, будет действовать по модели, схожей со Spotify, предлагая пользователям слушать треки по запросу. Некоторые функции, включая просмотр музыкальных клипов, будут заимствованы в YouTube.

В марте руководитель музыкального сервиса YouTube Лиор Коэн подтвердил, что новый сервис "возьмет лучшее из Google Play Music и YouTube". В практическом плане это, скорее всего, будет означать принудительный перенос плейлистов и музыкальных сборников с Google Play Music на новую платформу.

"Мы уже анонсировали объединение продуктовых команд YouTube Music и Google Play - музыка очень важна для Google, поэтому мы хотим, чтобы у нас было одно решение, что соответствует потребностям и пользователей и артистов. На сегодня для пользователей ничего не меняется, перед введением любых изменений мы сообщим об этом", - подчеркнул представитель Youtube в комментарии Droid Life.

Пока компания не называет конкретных сроков перехода на новую платформу. Судя по последнему заявлению администрации YouTube, перед этим будут разосланы соответствующие уведомления