Первое поколение смартфонов Pixel исчезло из магазина Google

Это может означать, что компания снимает с продажи оригинальные смартфоны Pixel

Первое поколение фирменных смартфонов от компании Google Pixel и Pixel XL исчезли из официального интернет-магазина.

Как сообщает Android Police, теперь при открытии старой ссылки на первое поколение смартфона, появляется страница категории "телефоны" с ссылками только на второе поколение Pixel.

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Это может означать, что компания снимает с продажи оригинальные смартфоны Pixel. Однако их по прежнему можно приобрести у ретейлеров.

Смартфоны Google Pixel и Pixel XL были выпущены в 2016 году. Это был первый телефон, вышедший под брендом Google. До этого компания сотрудничала с другими известными брендами такими, как LG, HTC, Motorola, Huawei, в коллаборации с которыми создавала смартфоны и планшеты линейки Nexus.

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