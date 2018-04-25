Samsung выпустит усовершенствованный Galaxy А8 и упрощенный S8

Новый смартфон А8 Star получит камеру на 24 Мп.

Стали известны названия двух новых смартфонов от компании Samsung, которые дополнят линейку смартфонов верхнего ценового сегмента.

Согласно утечкам, новые смартфоны будут называться Galaxy A8 Star и Galaxy S8 Lite, сообщает Mobiltelefon со ссылкой на данные искателя утечек MMDDJ.

Про последний смартфон пока известно немного: он получит процессор Snapdragon 660 и 4 ГБ оперативной памяти.

Про Galaxy A8 Star известно больше, ведь он был сертифицирован в TENAA (китайский центр сертификации). Параметры смартфона включают 6,28" AMOLED-экран с разрешением 2220х1080 точек, аккумулятор на 3700 мАч, 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ встроенной памяти, восьмиядерный чипсет с частотой до 2,2 Ггц, двойную основную камеру (24 Мп + 16 Мп) и 24-Мп фронталку.

Как сообщает издание, есть вероятность, что смартфоны выйдут только для китайского рынка.

Напомним, Samsung представила на домашнем рынке новую модель Galaxy J2 Pro. Целевая аудитория «смартфона» - местные студенты, которые пытаются избежать рассеивания внимания из-за интернета. Собственно, подключение к интернету в телефоне отсутствует.