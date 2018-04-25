Samsung выпустит усовершенствованный Galaxy А8 и упрощенный S8
Стали известны названия двух новых смартфонов от компании Samsung, которые дополнят линейку смартфонов верхнего ценового сегмента.
Согласно утечкам, новые смартфоны будут называться Galaxy A8 Star и Galaxy S8 Lite, сообщает Mobiltelefon со ссылкой на данные искателя утечек MMDDJ.
Про последний смартфон пока известно немного: он получит процессор Snapdragon 660 и 4 ГБ оперативной памяти.
Про Galaxy A8 Star известно больше, ведь он был сертифицирован в TENAA (китайский центр сертификации). Параметры смартфона включают 6,28" AMOLED-экран с разрешением 2220х1080 точек, аккумулятор на 3700 мАч, 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ встроенной памяти, восьмиядерный чипсет с частотой до 2,2 Ггц, двойную основную камеру (24 Мп + 16 Мп) и 24-Мп фронталку.
Как сообщает издание, есть вероятность, что смартфоны выйдут только для китайского рынка.
Напомним, Samsung представила на домашнем рынке новую модель Galaxy J2 Pro. Целевая аудитория «смартфона» - местные студенты, которые пытаются избежать рассеивания внимания из-за интернета. Собственно, подключение к интернету в телефоне отсутствует.