Google Maps перевели на украинский язык

Обновление обещает полноценную локализацию сервиса.

Google обновил свой картографический сервис Google Maps, добавив в него поддержку 39 языков, среди которых есть и украинский.

Об этом сообщается в официальном блоге компании.

"14 лет назад Google Maps были другими с виду и только на английском. Теперь более миллиарда людей используют карты Google, следовательно, мы сделали их более полезными", - подчеркнул программный менеджер Google Атсуко Ямагами.

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Языками, которые теперь дополнительно поддерживает Google Maps, пользуются 1,25 миллиарда людей во всем мире.

Помимо украинского в Google Maps добавят африкаанс, армянский, азербайджанский, боснийский, бирманский, хорватский, чешский, датский, эстонский, филиппинский, финский, грузинский, иврит, исландский, индонезийский, казахский, кхмерский, кыргызский, лаосский, латышский, литовский, македонский, малайский, монгольский, норвежский, персидский, румынский, сербский, словацкий, словенский, суахили, шведский, турецкий, узбекский, вьетнамский и зулу.

Отметим, что Google Maps и раньше поддерживали украинский язык, однако обновление обещает полноценную локализацию сервиса.

Как сообщал УНИАН, как сообщал УНИАН, сегодня в работе Telegram произошёл масштабный сбой. Сбой зафиксирован не только в Украине, но и в России, Великобритании, Италии, Испании, Франции и Казахстане.