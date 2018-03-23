Samsung может создать дисплей со сканером отпечатков в Galaxy Note 9

В Samsung Display предложили Samsung Electronics три или четыре варианта реализации сенсора под экраном, и обе стороны всерьёз задумались над внедрением одного из них.

Недавно аналитик KGI Securities Мин-Чи Куо предположил, что из-за «технических трудностей» Samsung отложит внедрение встроенного в экран сканера отпечатков пальцев до следующего года, и Galaxy Note 9 его не получит.

Об этом пишет Ua.today.

Как сообщают корейские издания, на самом деле компания ещё не определилась с решением, но сделает выбор до конца месяца. Дисплейное подразделение компании давно работает над интеграцией сканера отпечатков пальцев, но до сих пор эти решения были недостаточно хороши для собственных флагманов. Скоро ситуация может измениться.

В Samsung Display предложили Samsung Electronics три или четыре варианта реализации сенсора под экраном, и обе стороны всерьёз задумались над внедрением одного из них. Это нетипичная ситуация для Samsung. В предыдущие годы основные характеристики флагманов утверждались примерно за пять месяцев до начала массового выпуска.

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Не так давно глава мобильного бизнеса Ди-Джей Ко заявил, что они больше не пытаются быть первыми во всём и делают акцент на вещах, важных для пользователей. Другими словами, производитель лучше потратит больше времени на доработку новой технологии, чем выпустит «сырой» продукт.

Пока только Vivo выпускает смартфоны с дисплейными сканерами. В коммерческих моделях это небольшая область на AMOLED-панели, а в концепте APEX данную функцию выполняет вся нижняя половина экрана. У обеих разработок есть одна общая черта — пока они работают медленнее обычных сенсоров. В случае с Samsung главным препятствием остаётся вопрос массового производства. Компания должна убедиться, что партнёры смогут поставить необходимое количество сканеров, а при сборке не возникнет никаких сложностей.

Как ожидается, выпуск Samsung Galaxy Note 9 начнётся в июле. Презентацию флагмана, скорее всего, проведут в конце августа.