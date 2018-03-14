Google выпустил Doodle ко Дню числа пи
08:25, 14 марта 2018Наука и IT
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День числа пи — это неофициальный праздник, который отмечается любителями математики 14 марта в 1:59:27 в честь математической константы — числа пи.
Дудл ко Дню числа пи / скриншот
Google отметил 30-ю годовщину Дня числа пи новым Дудлом.
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День числа пи — неофициальный праздник, который отмечается любителями математики 14 марта в 1:59:27 в честь математической константы — числа пи.
Этот праздник придумал в 1987 году физик из Сан-Франциско Ларри Шоу, который заметил, что в американской системе записи дат (месяц / число) дата 14 марта — 3/14 — и время 1:59:26 совпадает с первыми разрядами числа π = 3,1415926…
Примечательно, что в этот же день родился Альберт Эйнштейн — создатель теории относительности.
Как сообщал УНИАН, Google посвятил олимпийский Doodle соревнованиям по бобслею среди уток.
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