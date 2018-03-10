В Китае начали разработку связи нового поколения 6G

Сейчас в Китае занимаются внедрением связи пятого поколения.

Китайские ученые начали разрабатывать новый стандарт мобильной связи шестого поколения (6-Generation).

Об этом заявил Министр промышленности и информатизации КНР Мяо Вэй, передает Новое время со ссылкой на China Daily.

Одним из ключевых задач разработок и развития нового поколения связи является "общая машинизация", когда большинство рабочих человеческих задач делегируется машине.

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Как сообщает издание, министр упомянул и популярную в Китае концепцию "Интернета вещей" (Internet of Things), что предполагает подключение к единой сети различных устройств со встроенными датчиками. По прогнозам китайских ученых, это должно максимально упростить решение повседневных задач, облегчить процесс обмена данными, полностью или частично исключив участие человека.

Сейчас Китай работает и над технологией стандарта связи 5G. Крупнейшие местные операторы со своими партнерами занимаются разработкой и испытаниями станций и устройств под стандарт связи пятого поколения.

5G повысит скорость передачи информации до одного гигабайта в секунду, то есть в 20-50 раз быстрее существующих стандартов передачи данных.

Как сообщал УНИАН, 6 марта в Украине прошел второй тендер на лицензии на частоты в диапазоне 1800 МГц, для внедрения связи четвертого поколения 4G. Крупнейшие операторы Украины заплатят государству 5,4 миллиарда гривен.