Потенциальных самоубийц будут вычислять через Twitter

Приложение способно отправлять электронные уведомления своим подписчикам в случаях, когда люди, которых они читают в Twitter, кажутся суицидальными. Samaritans Radar использует специальный алгоритм для определения ключевых слов и фраз, указывающих на тяжелое моральное состояние человека. Например, это «устал от одиночества», «ненавижу себя», «в депрессии», «помогите мне» и «нужно с кем-то поговорить», сообщает Газета.ру.

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Затем приложение задаст вопрос, являются ли такие публичные твиты поводом для беспокойства. Отмечается, что Samaritans Radar пока не способно распознавать сарказм.

Программу создало агентство Jam. Приложение рассчитано в первую очередь на пользователей от 18 до 35 лет.