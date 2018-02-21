Стала известна стоимость нового шлема виртуальной реальности от ASUS

VR-гарнитура Windows Mixed Reality Headset HC102 от ASUS поступила в продажу, рекомендованная стоимость новинки равна 430 долларам.

ASUSTeK Computer сообщила о поступлении в продажу гарнитуры виртуальной реальности Windows Mixed Reality Headset HC102. Данное устройство было представлено ещё в конце лета и подобно уже дебютировавшим VR-гарнитурам, созданным в рамках инициативы Microsoft, оборудовано двумя ЖК-дисплеями с разрешением 1440x1440 пикселей. Рекомендованная стоимость новинки равна 430 долларам.

Читайте такжеАмериканский пастор открыл первую в мире VR-церковьКак сообщает Overclockers.ua, используемые в ASUS Windows Mixed Reality Headset HC102 дисплеи характеризуются яркостью 100 кд/м² и частотой обновления 90 Гц. Угол обзора вполне типичен для устройств данного класса и составляет 95°. В состав VR-гарнитуры также входят акселерометр, магнитометр, гироскоп и две камеры, обеспечивающие работу поставляемых в комплекте манипуляторов.

Для подключения к компьютеру используются интерфейсы HDMI 2.0 и USB 3.0, а на самой гарнитуре также присутствует 3,5-мм аудиоразъём для наушников. Вес устройства составляет около 400 грамм.

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