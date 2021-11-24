Нежная и невероятно простая паста с фетой и помидорами стала одним из самых популярных рецептов в TikTok в ноябре. Этот рецепт распространился по всему интернету. Многие люди повторяют рецепт дома и делятся впечатляющим результатом.
Однако хитовый рецепт понравился не всем. Некоторым людям не понравилась паста из-за насыщенного солено-кислого вкуса. Если вы не можете отнести себя к любителям солёного – замените фету брынзой или другим сыром. Ну а мы публикуем рецепт в оригинальном виде.
Макароны с фетой и помидорами
- Помидоры черри – 600–700 г.
- Фета – 200 г.
- Макароны – 250 г.
- Оливковое масло – 80 мл.
- Чеснок – 2 зубчика.
- Молотый чёрный перец по вкусу.
- Базилик, розмарин по желанию.
Духовку разогрейте до 200°. В форму для запекания выложите разрезанные пополам помидоры, посыпьте их оливковым маслом и специями. Помидоры отодвиньте по краям, а посередине формы выложите целую фету. Полейте сыр маслом. Запекайте помидоры с фетой 40 минут.
Вытяните овощи и сыр и разомните их вилкой. Отварите макароны до готовности (воду не солите). Макароны выложите в смесь феты и помидоров, добавьте нарезанный чеснок. Если паста слишком густая – влейте немного воды из макарон.
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