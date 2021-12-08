Несмотря на экзотическое название, аранчини готовятся совсем несложно и из доступных продуктов.

Аккуратные и аппетитные золотистые аранчини станут прекрасной закуской на любом празднике и удивит ваших гостей. Аранчини – это итальянские шарики из риса в панировке, которые начиняют мясом, сыром или овощами. Внешне эти золотистые шарики напоминают апельсины, за что и получили название. Приготовить их на украинской кухне не составит труда.

Аранчини с моцареллой

Рис арборио - 250 г.

Панировочные сухари - 75 г.

Куриное яйцо - 3 шт.

Пшеничная мука - 75 г.

Твердый сыр - 50 г.

Сливочное масло - 50 г.

Соль по вкусу.

Сыр моцарелла - 150 г.

Зеленый лук - 20 г.

Растительное масло - 100 мл.

Моцареллу мелко нарезать, смешать с нарезанным луком. Рис отварить до полуготовности, смешать с тертым твердым сыром и разделить на порции размером с яйцо. Каждый шарик риса приплюснуть, выложить начинку с моцареллой и луком в середину лепешки, и снова слепить шарик. Чтобы рис не лип к рукам - намочите их водой.

В отдельные миски насыпать муку, панировочные сухари и взбитое яйцо. В большой сковороде разогреть растительное масло. Аранчини мокнуть сначала в муку, затем в яйцо и в сухари. Обжарить в раскаленном масле до золотистого цвета и выложить на салфетку.

Аранчини с мясом

Рис арборио - 500 г.

Сливочное масло - 30 г.

Сыр - 100 г.

Яйца - 3 шт.

Фарш - 150 г.

Маленькая луковица.

Томатная паста - 4 ст.л.

Панировочные сухари.

Отделить яичные белки от желтков. Отварить рис до полуготовности. В горячий рис вмешать яичные желтки, подтаявшее масло и тертый сыр. Размешать до однородности и оставить остывать. Лук мелко нарезать и обжарить до золотистого цвета, добавить фарш. Посолить и приправить мясо, добавить томатную пасту.

Из остывшего риса сформировать лепешки. В центр лепешки выложить мясной фарш, сверху закрыть рисом и сформировать рисовые шарики. Аранчини обмокнуть во взбитых белках и панировочных сухарях. Обжарить в большом количестве растительного масла.

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Автор: Екатерина Пулатова