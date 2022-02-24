Блинчики с мясом рецепт / фото ua.depositphotos.com

Румяные блины с мясом - идеальное блюдо для ужина или семейных посиделок. Приближается Масленица - а с ней и традиция печь блины и угощать родных. А если всю вкуснятину не съели - можно заморозить часть блинов до лучших времен.

Ранее мы рассказывали, как готовить блины с красной рыбой и как красиво их завернуть.

Блины с мясом в духовке

Блинчики:

  • Яйца - 3 шт.
  • Холодная вода - 300 мл
  • Мука  - 8-9 ст.л.
  • Соль по вкусу.
  • Масло растительное - 2 ст.л.

Начинка:

  • Мясной фарш - 400 г.
  • Луковица - 1 шт.
  • Масло растительное - 2 ст.л.
  • Соль, перец по вкусу.

Курины яйца взбить с солью, водой и молоком. Взбивать до однородности. Всыпать в тесто муку и еще раз взбить. Влить растительное масло и оставить тесто на 15 минут. На горячей сковороде пожарить блинчики. Готовые блины следует накрыть пленкой или крышкой от сковородки, чтобы они не высохли.

Лук нарезать кубиком и обжарить до золотистого цвета. Выложить в сковороду с луком фарш, приправить по вкусу и жарить 10 минут. Блины наполнить фаршем и завернуть. Форму для запекания смазать растительным маслом и выложить блины. Запекать 10 минут при 150 градусах. При желании посыпать сыром.

Блинчики с курицей и грибами

Блинчики:

  • Молоко - 2 стакана.
  • Вода - 1 стакан.
  • Мука - 2 стакана.
  • Яйца - 2 шт.
  • Сахар - 1 ст. л.
  • Соль - 1 ч. л.
  • Масло растительное - 4 ст. л.

Начинка:

  • Курица - 500 г.
  • Грибы - 300 г.
  • Лук репчатый - 1 шт.
  • Соль, перец, специи по вкусу.

Яйца растереть с солью и сахаром. Влить молоко и воду, взбить. Постепенно всыпать муку и влить масло в тесто. Оставить тесто на 15-20 минут при комнатной температуре. Пожарить блины на горячей сковороде.

Лук и грибы для начинки мелко нарезать и обжаривать на сковороде 5 минут. Курицу отварить и пропустить через мясорубку. Добавить к грибам с луком, посолить и поперчить. Жарить всё вместе 5 минут. Если начинка сухая, добавить сметану или сливки. Блины начинить и завернуть рулетиком.

Блины с мясом рецепт / фото ua.depositphotos.com

Блины с мясом и рисом

Для блинов:

  • Мука - 300 г.
  • Молоко - 500 г.
  • Яйца - 3 шт.
  • Растительное масло - 2 ст.л.
  • Сахар - 1 ч.л.
  • Щепотка соли.

Для начинки:

  • Лук репчатый - 1 шт.
  • Фарш свиной или ассорти - 300 г.
  • Растительное масло - 3 ст.л.
  • Рис - 50 г.
  • Соль, специи по вкусу.

Взбить венчиком или блендером яйца с солью, сахаром и теплым молоком. Всыпать просеянную муку в тесто и замесить до однородности. Влить масло в тесто. Перед первым блином слегка смазать сковороду маслом, остальные пожарить на сухой сковородке.

Для начинки отварить рис до готовности. Смешать мелко нарезанный лук с фаршем. Пожарить лук с фаршем 15 минут на растительном масле, постоянно помешивая. Посолить и поперчить фарш. Готовый фарш смешать с рисом. Начинить и завернуть блины.

Блинчики с мясом и картошкой

  • Яйца - 2 шт.
  • Молоко - 600 мл.
  • Мука - 3 стакана.
  • Щепотка соли.
  • Картошка - 5 шт.
  • Фарш - 400 г.
  • Лук - 1 шт.
  • Соль, специи по вкусу.

Замесить однородное тесто из яиц, молока, муки и соли. Добавить в тесто пару ложек растительного масла. Картошку отварить до готовности и измельчить в пюре. Лук измельчить и пожарить 5 минут. Выложить к луку фарш, посолить и поперчить. Фарш перемешать с пюре. Выложить начинку на блины и завернуть.

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