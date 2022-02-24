Рецепт блинчиков с мясом выручит, если нужно приготовить быстрое и сытное блюдо.

Румяные блины с мясом - идеальное блюдо для ужина или семейных посиделок. Приближается Масленица - а с ней и традиция печь блины и угощать родных. А если всю вкуснятину не съели - можно заморозить часть блинов до лучших времен.

Ранее мы рассказывали, как готовить блины с красной рыбой и как красиво их завернуть.

Блины с мясом в духовке

Блинчики:

Яйца - 3 шт.

Холодная вода - 300 мл

Мука - 8-9 ст.л.

Соль по вкусу.

Масло растительное - 2 ст.л.

Начинка:

Мясной фарш - 400 г.

Луковица - 1 шт.

Масло растительное - 2 ст.л.

Соль, перец по вкусу.

Курины яйца взбить с солью, водой и молоком. Взбивать до однородности. Всыпать в тесто муку и еще раз взбить. Влить растительное масло и оставить тесто на 15 минут. На горячей сковороде пожарить блинчики. Готовые блины следует накрыть пленкой или крышкой от сковородки, чтобы они не высохли.

Лук нарезать кубиком и обжарить до золотистого цвета. Выложить в сковороду с луком фарш, приправить по вкусу и жарить 10 минут. Блины наполнить фаршем и завернуть. Форму для запекания смазать растительным маслом и выложить блины. Запекать 10 минут при 150 градусах. При желании посыпать сыром.

Блинчики с курицей и грибами

Блинчики:

Молоко - 2 стакана.

Вода - 1 стакан.

Мука - 2 стакана.

Яйца - 2 шт.

Сахар - 1 ст. л.

Соль - 1 ч. л.

Масло растительное - 4 ст. л.

Начинка:

Курица - 500 г.

Грибы - 300 г.

Лук репчатый - 1 шт.

Соль, перец, специи по вкусу.

Яйца растереть с солью и сахаром. Влить молоко и воду, взбить. Постепенно всыпать муку и влить масло в тесто. Оставить тесто на 15-20 минут при комнатной температуре. Пожарить блины на горячей сковороде.

Лук и грибы для начинки мелко нарезать и обжаривать на сковороде 5 минут. Курицу отварить и пропустить через мясорубку. Добавить к грибам с луком, посолить и поперчить. Жарить всё вместе 5 минут. Если начинка сухая, добавить сметану или сливки. Блины начинить и завернуть рулетиком.

Блины с мясом и рисом

Для блинов:

Мука - 300 г.

Молоко - 500 г.

Яйца - 3 шт.

Растительное масло - 2 ст.л.

Сахар - 1 ч.л.

Щепотка соли.

Для начинки:

Лук репчатый - 1 шт.

Фарш свиной или ассорти - 300 г.

Растительное масло - 3 ст.л.

Рис - 50 г.

Соль, специи по вкусу.

Взбить венчиком или блендером яйца с солью, сахаром и теплым молоком. Всыпать просеянную муку в тесто и замесить до однородности. Влить масло в тесто. Перед первым блином слегка смазать сковороду маслом, остальные пожарить на сухой сковородке.

Для начинки отварить рис до готовности. Смешать мелко нарезанный лук с фаршем. Пожарить лук с фаршем 15 минут на растительном масле, постоянно помешивая. Посолить и поперчить фарш. Готовый фарш смешать с рисом. Начинить и завернуть блины.

Блинчики с мясом и картошкой

Яйца - 2 шт.

Молоко - 600 мл.

Мука - 3 стакана.

Щепотка соли.

Картошка - 5 шт.

Фарш - 400 г.

Лук - 1 шт.

Соль, специи по вкусу.

Замесить однородное тесто из яиц, молока, муки и соли. Добавить в тесто пару ложек растительного масла. Картошку отварить до готовности и измельчить в пюре. Лук измельчить и пожарить 5 минут. Выложить к луку фарш, посолить и поперчить. Фарш перемешать с пюре. Выложить начинку на блины и завернуть.

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