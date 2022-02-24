Румяные блины с мясом - идеальное блюдо для ужина или семейных посиделок. Приближается Масленица - а с ней и традиция печь блины и угощать родных. А если всю вкуснятину не съели - можно заморозить часть блинов до лучших времен.
Ранее мы рассказывали, как готовить блины с красной рыбой и как красиво их завернуть.
- Блины с мясом в духовке
- Блинчики с курицей и грибами
- Блины с мясом и рисом
- Блинчики с мясом и картошкой
Блины с мясом в духовке
Блинчики:
- Яйца - 3 шт.
- Холодная вода - 300 мл
- Мука - 8-9 ст.л.
- Соль по вкусу.
- Масло растительное - 2 ст.л.
Начинка:
- Мясной фарш - 400 г.
- Луковица - 1 шт.
- Масло растительное - 2 ст.л.
- Соль, перец по вкусу.
Курины яйца взбить с солью, водой и молоком. Взбивать до однородности. Всыпать в тесто муку и еще раз взбить. Влить растительное масло и оставить тесто на 15 минут. На горячей сковороде пожарить блинчики. Готовые блины следует накрыть пленкой или крышкой от сковородки, чтобы они не высохли.
Лук нарезать кубиком и обжарить до золотистого цвета. Выложить в сковороду с луком фарш, приправить по вкусу и жарить 10 минут. Блины наполнить фаршем и завернуть. Форму для запекания смазать растительным маслом и выложить блины. Запекать 10 минут при 150 градусах. При желании посыпать сыром.
Блинчики с курицей и грибами
Блинчики:
- Молоко - 2 стакана.
- Вода - 1 стакан.
- Мука - 2 стакана.
- Яйца - 2 шт.
- Сахар - 1 ст. л.
- Соль - 1 ч. л.
- Масло растительное - 4 ст. л.
Начинка:
- Курица - 500 г.
- Грибы - 300 г.
- Лук репчатый - 1 шт.
- Соль, перец, специи по вкусу.
Яйца растереть с солью и сахаром. Влить молоко и воду, взбить. Постепенно всыпать муку и влить масло в тесто. Оставить тесто на 15-20 минут при комнатной температуре. Пожарить блины на горячей сковороде.
Лук и грибы для начинки мелко нарезать и обжаривать на сковороде 5 минут. Курицу отварить и пропустить через мясорубку. Добавить к грибам с луком, посолить и поперчить. Жарить всё вместе 5 минут. Если начинка сухая, добавить сметану или сливки. Блины начинить и завернуть рулетиком.
Блины с мясом и рисом
Для блинов:
- Мука - 300 г.
- Молоко - 500 г.
- Яйца - 3 шт.
- Растительное масло - 2 ст.л.
- Сахар - 1 ч.л.
- Щепотка соли.
Для начинки:
- Лук репчатый - 1 шт.
- Фарш свиной или ассорти - 300 г.
- Растительное масло - 3 ст.л.
- Рис - 50 г.
- Соль, специи по вкусу.
Взбить венчиком или блендером яйца с солью, сахаром и теплым молоком. Всыпать просеянную муку в тесто и замесить до однородности. Влить масло в тесто. Перед первым блином слегка смазать сковороду маслом, остальные пожарить на сухой сковородке.
Для начинки отварить рис до готовности. Смешать мелко нарезанный лук с фаршем. Пожарить лук с фаршем 15 минут на растительном масле, постоянно помешивая. Посолить и поперчить фарш. Готовый фарш смешать с рисом. Начинить и завернуть блины.
Блинчики с мясом и картошкой
- Яйца - 2 шт.
- Молоко - 600 мл.
- Мука - 3 стакана.
- Щепотка соли.
- Картошка - 5 шт.
- Фарш - 400 г.
- Лук - 1 шт.
- Соль, специи по вкусу.
Замесить однородное тесто из яиц, молока, муки и соли. Добавить в тесто пару ложек растительного масла. Картошку отварить до готовности и измельчить в пюре. Лук измельчить и пожарить 5 минут. Выложить к луку фарш, посолить и поперчить. Фарш перемешать с пюре. Выложить начинку на блины и завернуть.