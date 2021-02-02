Запеканка из тыквы - это очень вкусное и полезное блюдо. С тыквой в запеканке хорошо сочетаются фрукты, ягоды, сухофрукты, орехи. Также есть тыквенная запеканка с творогом, манкой, рисом и даже с фаршем.
Тыквенно-творожная запеканка
Для творожной массы
- Творог - 260 г
- Крупа манная - 2 ст. л.
- Сахар - 2 ст. л.
- Изюм - 100 г
- Арахис - 100 г
- Яйцо куриное - 1 шт.
- Соль - 0,2 ч. л.
Для тыквенной массы
- Тыква (очищенная) - 500 г
- Сахар - 2 ст. л.
- Корица - 1 ч. л.
- Масло растительное (для запекания) - 1 ст. л.
- Крупа манная - 2 ст. л.
- Яйцо куриное - 1 шт.
- Сметана - 2 ст. л.
- Соль - 0,2 ч. л.
Дополнительно
- Масло растительное для смазки формы
Духовку разогреть до 200°С. Тыкву нарезать на кусочки, выложить в чашку, добавить сахар и корицу, все перемешать. Противень смазать маслом, разложить тыкву и выпекать при температуре 200°С в течение 30 минут.
Читайте такжеВкуснейший торт "Молочная девушка": как приготовить нежный десертОстудить тыкву, измельчить в блендере, добавить манку, сахар, яйцо, соль и сметану. Все перемешать. Дать постоять 30 минут, чтобы манка набухла.
Изюм замочить в холодной воде на 20 минут.
Арахис пожарить на сухой сковороде, очистить от шелухи и измельчить.
Приготовление творожной массы. Соединить творог с сахаром, солью, манкой и яйцом. Перемешать. Дать постоять 30 минут, чтобы манка набухла.
Затем добавить к сыру арахис и отжатый изюм.
Смазать маслом форму для запекания. Выложить сначала слой тыквенной массы, сверху - творожной, чередуя их. Последним слоем должна быть тыквенная масса.
Выпекать в духовке при температуре 180°С в течение 30 минут.
Запеканка с рисом и тыквой
- Рис - 250 г
- Тыква - 300 г
- Морковь - 250 г
- Яйцо куриное - 2 шт.
- Масло сливочное (70 г + 10 г) - 80 г
- Сахар - 3 ст. л.
- Сливки (35%) - 150 мл
- Молоко (2,5%) - 150 мл
- Ванильный сахар - 6 г
- Соль - 0,5 ч. л.
Тыкву нарезать и очистить. Сварить рис.
Яйца взбить с сахаром, добавить ванильный сахар и соль.
Натертые тыкву и морковь переложить в миску. Добавить рис. Вылить взбитые яйца, растопленное масло, сливки и молоко. Содержимое миски хорошо перемешать.
Форму для запекания застелить пергаментной бумагой, смазать ее и бока маслом.
Переложить овощную смесь в форму. Отправить в разогретую духовку на 35 минут при 200°С. Запеканка должна хорошо зарумяниться.
Творожно-тыквенная запеканка с апельсиновым кремом
- Творог - 1000 г
- Сахар (0,5-в творог, 0,5-в крем) - 1 ст.
- Яйцо куриное (4-в творог, 2 - в крем) - 6 шт.
- Крахмал картофельный (в творог) - 3 ст. л.
- Крахмал кукурузный (в крем) - 2-3 ч. л.
- Масло сливочное - 1,5 ст. л.
- Апельсин - 2 шт.
- Тыква - 100 г
- Корица, ванилин
Размять творог с сахаром (если творог нежирный, добавить 100 г сливочного масла), добавить яйца, картофельный крахмал, ванилин и хорошо перемешать до однородности.
Читайте такжеНежная творожная запеканка: как приготовить невероятную вкуснятину с ягодамиПодготовить форму, смазав маслом, посыпав манкой (силиконовую можно не смазывать). Выложить массу в подготовленную форму и сформировать бортик.
Свежую тыкву порезать мелкими кубиками, выложить ее на творог, слегка вдавливая. Посыпать корицей. Отправить в духовку 160-180°С на 30 минут.
Приготовление крема. Помыть и высушить апельсины, снять с них цедру, выжать сок из апельсинов.
Полторы столовые ложки мягкого сливочного масла смешать с сахаром, цедрой и яйцами. К смеси добавить кукурузный крахмал и апельсиновый сок. Варить крем до загустения на маленьком огне.
Готовый крем выложить на запеканку. Выпекать в том же температурном режиме в духовке еще 30-40 минут. Подавать лучше полностью охлажденной.
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