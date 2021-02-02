Такая запеканка чаще всего готовится створогом, манкой или рисом.

Запеканка из тыквы - это очень вкусное и полезное блюдо. С тыквой в запеканке хорошо сочетаются фрукты, ягоды, сухофрукты, орехи. Также есть тыквенная запеканка с творогом, манкой, рисом и даже с фаршем.

Тыквенно-творожная запеканка

Для творожной массы

Творог - 260 г

Крупа манная - 2 ст. л.

Сахар - 2 ст. л.

Изюм - 100 г

Арахис - 100 г

Яйцо куриное - 1 шт.

Соль - 0,2 ч. л.

Для тыквенной массы

Тыква (очищенная) - 500 г

Сахар - 2 ст. л.

Корица - 1 ч. л.

Масло растительное (для запекания) - 1 ст. л.

Крупа манная - 2 ст. л.

Яйцо куриное - 1 шт.

Сметана - 2 ст. л.

Соль - 0,2 ч. л.

Дополнительно

Масло растительное для смазки формы

Духовку разогреть до 200°С. Тыкву нарезать на кусочки, выложить в чашку, добавить сахар и корицу, все перемешать. Противень смазать маслом, разложить тыкву и выпекать при температуре 200°С в течение 30 минут.

Читайте такжеВкуснейший торт "Молочная девушка": как приготовить нежный десертОстудить тыкву, измельчить в блендере, добавить манку, сахар, яйцо, соль и сметану. Все перемешать. Дать постоять 30 минут, чтобы манка набухла.

Изюм замочить в холодной воде на 20 минут.

Арахис пожарить на сухой сковороде, очистить от шелухи и измельчить.

Приготовление творожной массы. Соединить творог с сахаром, солью, манкой и яйцом. Перемешать. Дать постоять 30 минут, чтобы манка набухла.

Затем добавить к сыру арахис и отжатый изюм.

Смазать маслом форму для запекания. Выложить сначала слой тыквенной массы, сверху - творожной, чередуя их. Последним слоем должна быть тыквенная масса.

Выпекать в духовке при температуре 180°С в течение 30 минут.

Запеканка с рисом и тыквой

Рис - 250 г

Тыква - 300 г

Морковь - 250 г

Яйцо куриное - 2 шт.

Масло сливочное (70 г + 10 г) - 80 г

Сахар - 3 ст. л.

Сливки (35%) - 150 мл

Молоко (2,5%) - 150 мл

Ванильный сахар - 6 г

Соль - 0,5 ч. л.

Тыкву нарезать и очистить. Сварить рис.

Яйца взбить с сахаром, добавить ванильный сахар и соль.

Натертые тыкву и морковь переложить в миску. Добавить рис. Вылить взбитые яйца, растопленное масло, сливки и молоко. Содержимое миски хорошо перемешать.

Форму для запекания застелить пергаментной бумагой, смазать ее и бока маслом.

Переложить овощную смесь в форму. Отправить в разогретую духовку на 35 минут при 200°С. Запеканка должна хорошо зарумяниться.

Творожно-тыквенная запеканка с апельсиновым кремом

Творог - 1000 г

Сахар (0,5-в творог, 0,5-в крем) - 1 ст.

Яйцо куриное (4-в творог, 2 - в крем) - 6 шт.

Крахмал картофельный (в творог) - 3 ст. л.

Крахмал кукурузный (в крем) - 2-3 ч. л.

Масло сливочное - 1,5 ст. л.

Апельсин - 2 шт.

Тыква - 100 г

Корица, ванилин

Размять творог с сахаром (если творог нежирный, добавить 100 г сливочного масла), добавить яйца, картофельный крахмал, ванилин и хорошо перемешать до однородности.

Читайте такжеНежная творожная запеканка: как приготовить невероятную вкуснятину с ягодамиПодготовить форму, смазав маслом, посыпав манкой (силиконовую можно не смазывать). Выложить массу в подготовленную форму и сформировать бортик.

Свежую тыкву порезать мелкими кубиками, выложить ее на творог, слегка вдавливая. Посыпать корицей. Отправить в духовку 160-180°С на 30 минут.

Приготовление крема. Помыть и высушить апельсины, снять с них цедру, выжать сок из апельсинов.

Полторы столовые ложки мягкого сливочного масла смешать с сахаром, цедрой и яйцами. К смеси добавить кукурузный крахмал и апельсиновый сок. Варить крем до загустения на маленьком огне.

Готовый крем выложить на запеканку. Выпекать в том же температурном режиме в духовке еще 30-40 минут. Подавать лучше полностью охлажденной.

Вас также могут заинтересовать другие рецепты:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН