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Рыбные котлеты из консервы это одно из неожиданных, но таких простых блюд, которые могут удивить ваших домашних. Рыбные консервы можно сочетать с огромным количеством ингредиентов, чтобы каждый раз получалось новое блюдо.

Рыбные котлеты из консервы с хлебом

На 10 котлет нам понадобится:

рыбные консервы - 200 грамм

яйца - 2 штуки

зеленый лук - маленький пучок

мука или панировка - 200 грамм

хлеб - 2-3 кусочка

соль, перец

масло для жарки

Открываем консервы и сливаем жидкость. Убираем из рыбы косточки и разминаем ее вилкой. Хлеб нужно натереть на терке, а лук мелко порезать. Рыбу, хлеб и лук смешиваем вместе. Туда добавляем слегка взбитое яйцо и специи. Старайтесь не пересолить - консервы обычно соленая.

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Если полученная масса будет суховатой, можно добавить немного воды. Котлеты формируем мокрыми руками, обваливаем их в муке или панировке. Жарим котлеты на среднем огне без крышки до золотистого цвета. Вкуснее подавать их еще горячими.

Рыбные котлеты в духовке

Рыбные котлеты из консервы и картошки удивят даже самого изощренного гурмана.

рыбные консервы - 200 грамм

лук - 1 штука

панировка - по желанию

картошка - 600 грамм

яйца - 4 штуки

соль, перец

сливочное масло - 30 грамм

сыр - 30 грамм

Из картошки делаем пюре и остужаем. Лук мелко режем и обжариваем до золотистости. Консервы разминаем вилкой. Смешиваем: 2 яйца, картофель, лук и рыбу. Оставшиеся 2 яйца отвариваем. Натираем их и сыр на терке, добавляем сливочное масло и перемешиваем нашу начинку.

Формируем из картофельно-рыбной массы плоские лепешки, вкладываем туда яичный фарш и закрываем нашу котлету. По желанию их можно смазать яйцом и обвалять в панировке (или сразу в сухарях).

Котлеты можно пожарить на сковороде или же запечь в духовке при 200 градусах до румяности - около 25-30 минут.

Рыбные котлеты из консервы с рисом

рыбные консервы - 250 грамм

рис сырой - 80 грамм

яйца - 1 штука

соль, перец - по вкусу

Рис отварите до готовности. Из консервы слейте масло. Пока рис остывает, нужно размять рыбу вилкой. Перемешиваем в одной миске рис, консервы и яйцо. Добавляем специи. Котлеты формируем, смачивая руки в холодной воде. Обжариваем котлеты до румяности на среднем огне.

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