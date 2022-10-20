Рыбные котлеты из консервы это одно из неожиданных, но таких простых блюд, которые могут удивить ваших домашних. Рыбные консервы можно сочетать с огромным количеством ингредиентов, чтобы каждый раз получалось новое блюдо.
Рыбные котлеты из консервы с хлебом
На 10 котлет нам понадобится:
- рыбные консервы - 200 грамм
- яйца - 2 штуки
- зеленый лук - маленький пучок
- мука или панировка - 200 грамм
- хлеб - 2-3 кусочка
- соль, перец
- масло для жарки
Открываем консервы и сливаем жидкость. Убираем из рыбы косточки и разминаем ее вилкой. Хлеб нужно натереть на терке, а лук мелко порезать. Рыбу, хлеб и лук смешиваем вместе. Туда добавляем слегка взбитое яйцо и специи. Старайтесь не пересолить - консервы обычно соленая.
Если полученная масса будет суховатой, можно добавить немного воды. Котлеты формируем мокрыми руками, обваливаем их в муке или панировке. Жарим котлеты на среднем огне без крышки до золотистого цвета. Вкуснее подавать их еще горячими.
Рыбные котлеты в духовке
Рыбные котлеты из консервы и картошки удивят даже самого изощренного гурмана.
- рыбные консервы - 200 грамм
- лук - 1 штука
- панировка - по желанию
- картошка - 600 грамм
- яйца - 4 штуки
- соль, перец
- сливочное масло - 30 грамм
- сыр - 30 грамм
Из картошки делаем пюре и остужаем. Лук мелко режем и обжариваем до золотистости. Консервы разминаем вилкой. Смешиваем: 2 яйца, картофель, лук и рыбу. Оставшиеся 2 яйца отвариваем. Натираем их и сыр на терке, добавляем сливочное масло и перемешиваем нашу начинку.
Формируем из картофельно-рыбной массы плоские лепешки, вкладываем туда яичный фарш и закрываем нашу котлету. По желанию их можно смазать яйцом и обвалять в панировке (или сразу в сухарях).
Котлеты можно пожарить на сковороде или же запечь в духовке при 200 градусах до румяности - около 25-30 минут.
Рыбные котлеты из консервы с рисом
- рыбные консервы - 250 грамм
- рис сырой - 80 грамм
- яйца - 1 штука
- соль, перец - по вкусу
Рис отварите до готовности. Из консервы слейте масло. Пока рис остывает, нужно размять рыбу вилкой. Перемешиваем в одной миске рис, консервы и яйцо. Добавляем специи. Котлеты формируем, смачивая руки в холодной воде. Обжариваем котлеты до румяности на среднем огне.