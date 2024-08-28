Сытная тушенка с гречкой выручит при отключениях света или нехватке времени.

Тушенка с гречкой в банках станет настоящим спасением во время отключений света, в походных условиях или просто когда нет времени на готовку. Это полноценный сытный обед, который достаточно лишь разогреть. Такая консервация просто готовится и хранится больше года в прохладном месте.

Тушенка с гречкой на зиму

Ингредиенты:

куриное мясо - 4 кг;

гречневая крупа - 900 г;

лук - 3 шт.;

морковь - 3 шт.;

подсолнечное масло - 100 мл;

черный перец горошком - 36 шт.;

лавровый лист - 12 шт.;

соль, перец по вкусу.

Из указанного количества ингредиентов получится примерно 12 банок объемом 500 мл.

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Курицу отварите до готовности или поджарьте на сковороде с маслом - как вам больше нравится. Лук и морковь почистите, нарежьте средними кусочками. Обжарьте до готовности отдельно. Гречку промойте несколько раз, посолите и поперчите по вкусу, смешайте с курицей и овощами.

Банки для консервации помойте с содой и простерилизуйте. Разложите готовое мясо, зажарку и крупу. В каждую емкость положите по 3 горошины черного перца и по 1 лавровому листу. Залейте кипятком по горлышко.

Приготовление в кастрюле. Прикройте банки крышками и поставьте в большую широкую кастрюлю с полотенцем на дне. Влейте воду по плечики банок. Включите минимальный огонь и накройте крышкой. Оставьте тушенку с гречкой в кастрюле на 5 часов. Затем выключите огонь, закатайте крышки и верните банки в кипяток до полного остывания.

Приготовление в автоклаве. Банки с блюдом прикройте, но не закручивайте крышки. Поставьте в автоклав и полностью залейте водой. Выставьте температуру 110°. Тушенка с гречкой в автоклаве готовится 40 минут. Затем закатайте крышки.

Приготовление в духовке. Поставьте банки в противень с водой на дне. Выставьте температуру 100°. Тушенка с гречкой в банках в духовке на газу готовится 4 часа, в электрической - 8 часов.

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