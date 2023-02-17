УНИАН пошагово расскажет, как сварить ароматный и наваристый бограч дома.

Каждый человек, который хоть раз путешествовал в Карпаты, пробовал бограч. Вкус этого блюда закарпатских хозяек трудно забыть, но не волнуйтесь, ведь бограч с легкостью можно приготовить дома.

Ранее мы рассказывали, как приготовить сытное и ароматное овощное рагу, а сегодня раскроем оригинальный рецепт гуцульского бограча.

Бограч - это традиционное гуцульское блюдо, похожее на сочетание гуляша и овощного рагу. Его особенность - наваристый вкус и яркий цвет.

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Как готовить бограч дома - рецепт от шеф-повара

Главным игредиентом бограча является мясо - в традиционном рецепте его целых пять видов. Украинский повар Евгений Клопотенко советует готовить бограч по-закарпатски, сочетая свинину и говядину.

Поэтому, айда готовить бограч Клопотенко. Для приготовления необходимо:

свинное сало - 50 г;

говядина - 800 г;

картофель - 500 г;

помидор - 2 шт;

болгарский перец - 2 шт;

лук - 2 шт;

перец чили - 10 г;

паприка - 1 ч. л;

копченая паприка - 1 ч. л;

соль и перец - по вкусу.

Кстати, попробуйте поэкспериментировать с пряными специями. Только с опытом вы поймете, как приготовить бограч вкуснее.

Этот рецепт идеален для хозяек, планирующих готовить домашний бограч. Для приготовления вам не понадобится духовой шкаф или открытый огонь. Это универсальный бограч на плите, рецепт которого вам точно понравится.

Начнем с мясных составляющих. Нарежьте мелкими кубиками сало, переложите его в кастрюлю для тушения на умеренный огонь. Пока сало топится, нарежьте порционными кусками говядину и отправьте ее тушиться к салу. Регулярно помешивайте.

Пока мясо готовится, займемся овощами. Очистите картофель, нарежьте крупными кубиками. Лучше использовать молодой картофель небольшого размера и добавлять его в блюдо, не разрезая. Порежьте помидоры и болгарский перец небольшими кубиками. Луковицы разрежьте крупно - на шесть частей, а перец чили - тонкими слайсами.

Когда мясо подрумянится, добавьте к нему все подготовленные овощи, тушите еще 30 минут до готовности всех овощей. В процессе приготовления добавьте паприку и копченую паприку, соль и перец.

Бограч едят как гуляш, и как суп. В случае с первым вариантом за 10 минут до готовности добавьте в блюдо воды столько, чтобы она не покрыла все овощи и мясо, доготавливайте в бульоне. Если вам больше нравится бограч суп - добавьте больше воды и также доготавливайте в бульоне.

Подавайте со свежей зеленью и гренками. Приятного аппетита!

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