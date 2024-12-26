Эти вкусные и по-настоящему праздничные салаты поразят всех гостей.

Ни один новогодний стол невозможно представить без салатов. Эти блюда не менее важны для создания праздничного настроения, чем горячая еда. У каждой семьи есть свои кулинарные традиции - кто-то не представляет этот праздник без "Шубы", а кому-то нравятся современные европейские блюда.

Мы назвали самые вкусные салаты на Новый год 2025 - от классического "Оливье" до экзотического сочетания индейки с мандаринами.

Классический "Оливье" - рецепт на Новый год

Ингредиенты:

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картошка - 4 шт.;

морковь - 1 шт.;

яйца - 4 шт.;

вареная колбаса (или курица) - 300 г;

соленые огурцы - 4 шт.;

консервированный горошек - 200 г;

майонез - 4 стол. л.;

соль, перец, зелень по вкусу.

Яйца, морковь, картошку и курицу отварите до готовности, остудите. Нарежьте вареные ингредиенты и огурцы одинаковым кубиком. Из горошка слейте воду. Мелко порубите зелень. Перемешайте все ингредиенты, посолите и поперчите по вкусу и заправьте майонезом. Поставьте "Оливье" в холодильник настояться минимум на час. Будет гораздо вкуснее, если использовать домашний майонез.

Для более изысканного вкуса мясной ингредиент в салате можно заменить креветками или красной рыбой.

Салат "Змейка" на Новый год Змеи

Ингредиенты:

картошка - 4 шт.;

плавленый сырок - 3 шт.;

горбуша или сайра в масле;

яйца - 4 шт.;

чеснок - 1 зубч.;

соленый огурец - 4 шт.;

майонез по вкусу.

Картофель и яйца сварите и остудите. Из рыбной консервы слейте масло и разомните вилкой. Натрите на терке плавленые сырки, яйца и картошку, смешайте с горбушей и измельченным чесноком. Выложите массу на тарелку в форме змеи и сделайте "чешуйки" из нарезанных тонкими кружочками огурцов.

Салат "Мандариновый шок"

Ингредиенты:

филе курицы или индейки - 300 г;

пекинская капуста - 0,5 шт.;

кукуруза консервированная - 1 банка;

яйца - 3 шт.;

мандарины - 5 шт.;

майонез по вкусу;

соль, перец по вкусу.

Сварите курицу и яйца, оставьте остывать. Пекинскую капусту мелко порубите, яйца и курицу нарежьте кубиком. Мандарины разделите на дольки, очистите и нарежьте крупными кусочками.

Собираем салат с курицей и мандаринами слоями: пекинская капуста, курица или индейка, кукуруза, яйца. Каждый слой смажьте майонезом и подсолите. Сверху выложите мандарины и поставьте блюдо пропитаться в холодильнике на пару часов.

Салат с курицей и черносливом

Ингредиенты:

куриное филе - 200 г;

яйца - 2 шт.;

твердый сыр - 80 г;

чернослив - 100 г;

фиолетовый лук - 1 шт.;

грецкие орехи - 100 г;

свежие или соленые огурцы - 1 шт.;

майонез - 150 г;

соль, перец, зелень по вкусу.

Сварите курицу и яйца, нарежьте кубиком. Мелко порубите лук. Чернослив и огурцы нарежьте соломкой. Сыр натрите на терке. Орехи перебейте блендером или скалкой. Выложите салат слоями, смазав каждый майонезом: курица, лук, чернослив, огурцы, яйца, сыр, орехи. Сверху по желанию украсьте салат гранатом или зеленью.

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