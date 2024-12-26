Ни один новогодний стол невозможно представить без салатов. Эти блюда не менее важны для создания праздничного настроения, чем горячая еда. У каждой семьи есть свои кулинарные традиции - кто-то не представляет этот праздник без "Шубы", а кому-то нравятся современные европейские блюда.
Мы назвали самые вкусные салаты на Новый год 2025 - от классического "Оливье" до экзотического сочетания индейки с мандаринами.
Классический "Оливье" - рецепт на Новый год
Ингредиенты:
- картошка - 4 шт.;
- морковь - 1 шт.;
- яйца - 4 шт.;
- вареная колбаса (или курица) - 300 г;
- соленые огурцы - 4 шт.;
- консервированный горошек - 200 г;
- майонез - 4 стол. л.;
- соль, перец, зелень по вкусу.
Яйца, морковь, картошку и курицу отварите до готовности, остудите. Нарежьте вареные ингредиенты и огурцы одинаковым кубиком. Из горошка слейте воду. Мелко порубите зелень. Перемешайте все ингредиенты, посолите и поперчите по вкусу и заправьте майонезом. Поставьте "Оливье" в холодильник настояться минимум на час. Будет гораздо вкуснее, если использовать домашний майонез.
Для более изысканного вкуса мясной ингредиент в салате можно заменить креветками или красной рыбой.
Салат "Змейка" на Новый год Змеи
Ингредиенты:
- картошка - 4 шт.;
- плавленый сырок - 3 шт.;
- горбуша или сайра в масле;
- яйца - 4 шт.;
- чеснок - 1 зубч.;
- соленый огурец - 4 шт.;
- майонез по вкусу.
Картофель и яйца сварите и остудите. Из рыбной консервы слейте масло и разомните вилкой. Натрите на терке плавленые сырки, яйца и картошку, смешайте с горбушей и измельченным чесноком. Выложите массу на тарелку в форме змеи и сделайте "чешуйки" из нарезанных тонкими кружочками огурцов.
Салат "Мандариновый шок"
Ингредиенты:
- филе курицы или индейки - 300 г;
- пекинская капуста - 0,5 шт.;
- кукуруза консервированная - 1 банка;
- яйца - 3 шт.;
- мандарины - 5 шт.;
- майонез по вкусу;
- соль, перец по вкусу.
Сварите курицу и яйца, оставьте остывать. Пекинскую капусту мелко порубите, яйца и курицу нарежьте кубиком. Мандарины разделите на дольки, очистите и нарежьте крупными кусочками.
Собираем салат с курицей и мандаринами слоями: пекинская капуста, курица или индейка, кукуруза, яйца. Каждый слой смажьте майонезом и подсолите. Сверху выложите мандарины и поставьте блюдо пропитаться в холодильнике на пару часов.
Салат с курицей и черносливом
Ингредиенты:
- куриное филе - 200 г;
- яйца - 2 шт.;
- твердый сыр - 80 г;
- чернослив - 100 г;
- фиолетовый лук - 1 шт.;
- грецкие орехи - 100 г;
- свежие или соленые огурцы - 1 шт.;
- майонез - 150 г;
- соль, перец, зелень по вкусу.
Сварите курицу и яйца, нарежьте кубиком. Мелко порубите лук. Чернослив и огурцы нарежьте соломкой. Сыр натрите на терке. Орехи перебейте блендером или скалкой. Выложите салат слоями, смазав каждый майонезом: курица, лук, чернослив, огурцы, яйца, сыр, орехи. Сверху по желанию украсьте салат гранатом или зеленью.