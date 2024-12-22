Новый год 2025: что обязательно нужно приготовить на стол, чтобы привлечь удачу и счастье

Мольфар Макс Гордеев дал советы.

Мольфар Макс Гордеев эксклюзивно для УНИАН рассказал, что для встречи Нового года 2025, года Змеи, важно не только приготовить вкусные блюда, но и учесть символику этого года, что принесет трансформации, эволюцию и новые возможности.

По его словам, змея - это мудрое, проницательное и трансформационное существо, символизирующее глубину и преобразования. Поэтому элементы праздничного стола должны соответствовать теме этого года, поддерживать энергетический баланс, привлекать удачу и процветание. Важно создать атмосферу, гармонизирующую физическую, эмоциональную и духовную среду. Вот что должно быть на праздничном столе, чтобы год Змеи принес удачу, гармонию и богатство.

1. Основные блюда и гарниры

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"В центре стола должны стоять блюда, которые не только вкусные, но и несут в себе глубокий смысл. Одной из основных черт Змеи является ее способность к адаптации и балансу, поэтому стоит выбирать блюда, которые сочетают разные вкусовые и энергетические свойства", - говорит Гордеев.

- Мясо и птица: традиционно для новогоднего стола мясо является обязательным компонентом. Это могут быть запеченные стейки из говядины или курица с различными травами, такими как тимьян и розмарин, которые придадут блюду аромат и повысят энергию здоровья. Поскольку год Змеи настраивает на понимание важности самосохранения и поддержания здоровья, запеченное мясо символизирует силу и защиту. Важно, чтобы мясо было приготовлено с вниманием, ведь Змея ценит точность и элегантность в каждом этапе процесса.

- Рыба: для Змеи вода является символической стихией, и поэтому рыба на праздничном столе должна занимать почетное место. Выбор рыбы также является важным: лосось, форель или треска будут лучшими вариантами, поскольку они ассоциируются с богатством и здоровьем. Рыба, запеченная с лимоном, может символизировать чистоту и обновление. Она привнесет в атмосферу стола спокойствие и равновесие.

- Овощи и гарниры: Змея любит гармоничное сочетание элементов, поэтому на столе должны быть овощи, которые поддерживают баланс и способствуют очищению. Овощи как символы природы - морковь, брокколи, спаржа - должны быть на праздничном столе. Морковь, символизирует здоровье, а брокколи и спаржа - символы устойчивости и гибкости. Они укрепляют физическое тело и очищают энергетическое поле. Стоит приготовить овощи на пару или запеченные с травами, чтобы не потерять их природную силу и энергетическую ценность.

- Зелень: Змея любит чистоту, поэтому зелень на столе является важным атрибутом. Мята, базилик, тимьян и розмарин добавляют не только аромата, но и энергетики здоровья, гармонии и успеха. Зелень должна быть не только в блюдах, но и на самом столе, чтобы усилить энергию праздника.

2. Десерты

Как говорит мольфар, десерты являются важным элементом, потому что символизируют радость и надежду на новые начинания. Для года Змеи, который ассоциируется с умом и мудростью, следует выбрать десерты, которые будут легкими, но одновременно богатыми на энергию.

- Меди орехи: мед - это символ сладкой жизни и благополучия, поэтому его следует использовать в десертах. Мед также способствует энергетическому очищению, придавая силы и гармонию. Орехи, особенно грецкие, являются мощными амулетами для привлечения удачи и процветания. Печенье с медом и орехами или десерты на основе меда могут стать отличным завершением праздничного стола.

- Фрукты: цитрусовые - символы достатка и здоровья, обязательно должны быть на праздничном столе. Апельсины, мандарины, лимоны - эти фрукты не только вкусные, но и обладают сильной энергетикой. Они добавляют радости, поднимают настроение и помогают очистить пространство. Фрукты можно подать в виде салатов или запеченных вместе с медом и специями.

- Шоколад и торт с ягодами: шоколад - это символ радости и удовольствия, и в сочетании с ягодами (особенно лесными) он добавляет элементов романтики и загадочности. Торт с лесными ягодами символизирует процветание и гармонию. Это также является проявлением щедрости и гостеприимства, важных для Змеи.

3. Напитки

На праздничном столе должны быть напитки, которые дополняют праздничную атмосферу и способствуют очищению пространства от негативной энергии, а также повышают уровень энергии и сознания, продолжил мольфар.

- Шампанское или вино: легкое шампанское или белое вино могут стать отличным дополнением к новогоднему столу. Вино усиливает ощущение радости и праздничности, а шампанское символизирует начало нового цикла и возрождение. Выбирайте вино с легким, нежным вкусом, которое не будет подавлять энергетику праздника.

- Травяные настойки или чай из мяты: для сохранения баланса энергий и гармонии на столе обязательно должны быть травяные чаи. Мятный чай или настойка из лаванды и ромашки помогают очистить энергетическое поле и обеспечивают спокойствие. Чай из мяты также помогает сохранять внутреннее спокойствие и равновесие, что так важно в год Змеи.

4. Украшения для стола

"Для года Змеи важно, чтобы не только еда, но и сам стол был настроен на позитивную энергию. Украшения должны быть символическими, и соответствовать теме эволюции и трансформации", - говорит эксперт.

- Символы змеи: на столе можно разместить элементы в виде змей или ее изображений. Это может быть небольшая статуэтка или другие декоративные элементы, помогающие настроиться на успех и удачу. Они также помогают усилить энергию года и воплощать изменения, к которым стремимся.

- Свечи: свечи на столе должны быть в виде горящих огней, символизирующих очищение, тепло и защиту. Поскольку Змея имеет элемент воды, свечи с ароматами лаванды, розмарина или цитрусов помогут создать атмосферу спокойствия и понимания, что позволит раскрыть свой потенциал и притянуть удачу.

"Не забывайте о важности очищения пространства во время празднования. Год Змеи - это период трансформаций, и поэтому важно не только настроить стол, но и очистить энергетическое поле своего дома. Для этого можно использовать фимиам или благовонные палочки, которые добавляют чистоты пространству и помогают направить энергию праздника в позитивное русло. Змея требует баланса, мудрости и внутренней гармонии, поэтому важно, чтобы праздничный стол был не только местом для потребления пищи, но и энергетически чистым и мощным пространством для привлечения удачи, здоровья и процветания на весь год", - подытожил Гордеев.

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