Одной из самых популярных холодных закусок на праздничном или повседневном столе можно смело назвать салат с картошкой. Картофель отлично сочетается с разными ингредиентами, какими - читайте в материале.
- Салат с картошкой и курицей - добавим лишь яйцо
- Салат с картошкой и огурцом, свежим или соленым
- Салат с картошкой по-корейски - любителям остренького
Салат с картошкой и курицей - добавим лишь яйцо
Для приготовления 4 порций потребуются такие продукты:
- Картофель - 3-4 шт.
- Филе куриное - 2 шт (около 400 г).
- Яйца - 5 шт.
- Майонез - 200 г.
Картошку отварить в мундирах и очистить. Куриное филе отварить или сделать в микроволновой печи - в посуду для микроволновки уложить филе, добавить 2 ст. л. воды и поставить на 15 минут, не солить. Через 15 минут проткнуть ножом в нескольких местах, при необходимости поставить еще на 5 минут. Чтобы филе быстрее остыло, выложите сразу на тарелку.
Вареные яйца очистить, нарезать кубиками в 5-7 мм, также нарезать кубиками картошку и хорошо остывшее куриное филе. Смешать и заправить майонезом. При подаче салат из картошки и яиц с курицей красиво украсить зеленью петрушки, укропа или выложить на листья салата.
Салат с картошкой и огурцом, свежим или соленым
Ингредиенты на 2 порции потребуются следующие:
- Мясо - 200 г.
- Картошка - 2-3 шт.
- Яйца - 1 шт + 1 шт для украшения.
- Яблоко - 1 шт.
- Огурец свежий или соленый - 2 шт.
- Горошек зеленый консервированный - 8 ст. л.
- Майонез - 100-150 мл.
Мясо отвариваем, вынимаем и охлаждаем, бульон пойдет на суп. Картофель и яйца также отвариваем. Нарезаем все продукты кубиками или соломкой.
Огурцы и яблоко можно порезать мелкой соломкой на овощерезке, яблоко - натереть на крупной терке. Смешать продукты в миске, добавить зеленый горошек и майонез. Чтобы украсить, вареное яйцо порезать дольками и выложить по кругу, укладывая каждую в листик зеленого салата.
Салат с картошкой по-корейски - любителям остренького
Для приготовления 2 порций нужны такие продукты:
- Картофель - 5-6 шт.
- Чеснок - 2 зубца.
- Специи, соль - несколько щепоток, по вкусу.
- Подсолнечное или другое растительное масло - 4-5 ст. л.
- Соевый соус - 2-3 ст. л.
- Уксус - 1-2 ч. л.
Очищенный картофель натереть на овощерезке мелкой соломкой и залить кипятком на 5 минут. Слить воду, добавить мелко порезанный или пропущенный через давилку чеснок, добавить специи для корейской моркови и перемешать.
Важно: если в составе специй есть соль, то отдельно соль добавлять не нужно.
Масло добавляем в разогретом виде, следом соевый соус и уксус, хорошо перемешиваем и ставим на 4 часа в холодильник. Рекомендуем периодически перемешивать, поскольку заправка будет стекать на дно посуды. Салат с картошкой соломкой по-корейски подойдет к любому гарниру или мясному, рыбному блюду.
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