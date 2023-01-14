Салат с курицей и ананасами, который поможет любой хозяйке разнообразить праздничный стол и порадовать гостей - в материале УНИАН.

Новогодне-рождественский период уже прошел, но впереди еще много праздников, и чтобы снова не делать поднадоевшее "Оливье", УНИАН рекомендует изысканный салат с курицей с ананасами.

Ранее УНИАН писал, как приготовить разные салаты с корейской морковью, а сегодня поделится технологией приготовления другого, не менее вкусного блюда.

Салат с ананасом и курицей - классическое приготовление

Классический салат курица с ананасами - это тот, где мясо отварено и добавлены сыр и яйца. Для него нужны:

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куриное мясо - 200 гр;

консервированные ананасы -150 гр;

консервированная кукуруза - 100 гр;

сыр - 50 гр;

яйца - 2 шт;

майонез.

Сварить мясо и яйца вкрутую, при приготовлении они должны быть холодными. С банок с ананасами и кукурузой слить воду. Сыр и яйца натереть. Продукты должны лежать порознь.

В тарелку салат выложить слоями и полить майонезной сеткой. Первый слой - мясо, второй - ананас, третий - кукуруза, четвертый - белки, пятый - желтки, в конце идет сыр без поливки майонезом. Поставьте тарелку в холодильник для пропитки блюда.

Салат с курицей и ананасами - другие способы приготовления

Салат из курицы с ананасами заиграет новыми вкусовыми нотками, если заменить вареную курицу на копченую. Для такого рецепта вам понадобятся:

копченая куриная грудка - 300 гр;

ананасы - 150 гр;

яйца - 3 шт;

сыр - 100 гр;

майонез.

Порезать кубиками мясо и ананасы, а яйца и сыр натереть. В глубокую тарелку положить мясо и перемешать с майонезом, затем - ложкой выровнять поверхность. Выложить ананас, покрыть майонезной сеткой, далее выложить тертые яйца, снова смазать майонезом. Финальный штрих - слой натертого сыра.

В салат с куриной грудкой и ананасами иногда кладут грибы. Он готовится еще быстрее и проще. Его некоторые делают за полчаса (по-ленивому), перемешав ингредиенты, а не укладывая слоями:

мясо - 350 гр;

ананасы - 150 гр;

шампиньоны - 250 гр;

яйцао - 3 шт;

майонез.

Остывшие вареные грибы, мясо, ананас и яйца нарезать кусочками, сыр натереть на терке. Затем в глубокой тарелке перемешать все вместе с майонезом и подать к столу.

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