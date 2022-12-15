Что добавить к моркови по-корейски, чтобы получилось новое блюдо - читайте в материале УНИАН.

Морковь по-корейски хороша сама по себе. Но если вам надоел моновариант, то приготовьте с ней другой вкусный салат. Корейская морковка сделает блюдо сочным, хрустящим и придаст пряный вкус. Попробуйте, вам понравится! Самые интересные салаты с корейской морковкой - в материале от УНИАН.

Ранее мы рассказывали о том, как приготовить домашний майонез вкуснее, чем магазинный.

Салат с корейской морковью и курицей - вариант 1

Корейская морковь - 150 г

Куриное филе - 300 г

Яйца - 2 шт.

Твердый сыр - 200 г

Майонез - по вкусу

Соль - по вкусу

Отварите куриное филе, яйца сварите вкрутую. Натрите сыр на крупной тёрке. Курицу и яйца порежьте кубиками. Все смешайте и заправьте майонезом.

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Можно выложить салат слоями: курица, морковь, сыр, яйца. Промажьте каждый слой, кроме последнего, майонезом.

Салат с корейской морковью и колбасой - вариант 2

Корейская морковь - 200 г

Копченая колбаса - 200 г

Огурец - 1 шт.

Помидор - 1 шт.

Петрушка или укроп - 1 пучок

Соль - по вкусу

Майонез - по вкусу

Нарежьте соломкой колбасу, огурец, помидор. Измельчите зелень. Смешайте все ингредиенты с морковью по-корейски. Посолите и заправьте майонезом.

Салат с корейской морковкой и сухариками - вариант 3

Корейская морковь - 200 г

Сухарики ржаные - 1 пачка

Яйца - 2 шт.

Копченая колбаса - 100 г

Соль - по вкусу

Майонез - по вкусу

Нарежьте соломкой колбасу, яйца отварите вкрутую и нарежьте кубиками. Смешайте колбасу, яйца и корейскую морковь. Посолите и добавьте сухарики. Заправьте майонезом.

Совет:этот салат нужно сразу подавать на стол, иначе сухарики раскиснут.

Салат с жареными грибами и корейской морковкой - вариант 4

Корейская морковь - 70 г

Куриное филе - 1/2часть

Шампиньоны - 5 шт.

Яйца - 2 шт.

Твердый сыр - 50 г

Лук - 1 шт.

Майонез - по вкусу

Отварите куриное филе, нарежьте кубиками. Измельчите грибы и лук, обжарьте. Нарежьте яйца мелкими кубиками, сыр натрите на крупной терке. Смешайте курицу с грибами, луком, яйцами и сыром. Добавьте корейскую морковь, предварительно отжав ее. Перемешайте и заправьте майонезом.

Салат с корейской морковью и пекинской капустой - вариант 5

Корейская морковь - 300 г

Пекинская капуста - 1/2 кочана

Куриное филе - 400 г

Огурец - 1 шт.

Укроп - по вкусу

Соль - по вкусу

Майонез - по вкусу

Отварите и нарежьте курицу кубиками, огурцы нарежьте соломкой. Нашинкуйте капусту. Смешайте курицу, огурцы,капусту с морковью по-корейски и измельченным укропом. Посолите, добавьте майонез и перемешайте.

Салат с корейской морковью и апельсином - вариант 6

Корейская морковь - 200 г

Апельсин - 1 шт.

Куриное филе - 200 г

Яйца - 3 шт.

Твердый сыр - 150 г

Соль - по вкусу

Майонез - по вкусу

Отварите курицу, нарежьте ее и апельсин крупными кубиками. Отварите яйца, натрите их и твердый сыр на крупной тёрке.

Соберите салат: выложите слоями курицу, корейскую морковь, апельсин, яйца, сыр. Промажьте каждый слой, кроме последнего, майонезом.

Салат с корейской морковью и плавленым сыром - вариант 7

Корейская морковь - 90 г

Куриная грудка - 200 г

Шампиньоны - 200 г

Яйца - 3 шт.

Твердый сыр - 130 г

Плавленый сырок - 1 шт.

Лук - 1 шт.

Майонез - по вкусу

Нарежьте куриное филе кубиками, грибы - пластинками, а лук - полукольцами. Обжарьте каждый ингредиент по отдельности. Отварите яйца вкрутую и натрите на мелкой терке - вам понадобится две трети натертых яиц.

Соберите салат: выложите слоями курицу, лук, грибы, корейскую морковь, яйца. Каждый слой смажьте майонезом.

Приготовьте сырные шарики: оставшуюся треть яиц смешайте с тертым плавленым сыром и майонезом.

Украсьте салат сырными шариками, посыпьте сверху тертым твердым сыром.

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