Морковь по-корейски хороша сама по себе. Но если вам надоел моновариант, то приготовьте с ней другой вкусный салат. Корейская морковка сделает блюдо сочным, хрустящим и придаст пряный вкус. Попробуйте, вам понравится! Самые интересные салаты с корейской морковкой - в материале от УНИАН.
- Салат с корейской морковью и курицей - вариант 1
- Салат с корейской морковью и колбасой - вариант 2
- Салат с корейской морковкой и сухариками - вариант 3
- Салат с жареными грибами и корейской морковкой - вариант 4
- Салат из корейской моркови и пекинской капусты - вариант 5
- Салат из корейской моркови и апельсина - вариант 6
- Салат с корейской морковью и плавленым сыром - вариант 7
Ранее мы рассказывали о том, как приготовить домашний майонез вкуснее, чем магазинный.
Салат с корейской морковью и курицей - вариант 1
- Корейская морковь - 150 г
- Куриное филе - 300 г
- Яйца - 2 шт.
- Твердый сыр - 200 г
- Майонез - по вкусу
- Соль - по вкусу
Отварите куриное филе, яйца сварите вкрутую. Натрите сыр на крупной тёрке. Курицу и яйца порежьте кубиками. Все смешайте и заправьте майонезом.
Можно выложить салат слоями: курица, морковь, сыр, яйца. Промажьте каждый слой, кроме последнего, майонезом.
Салат с корейской морковью и колбасой - вариант 2
- Корейская морковь - 200 г
- Копченая колбаса - 200 г
- Огурец - 1 шт.
- Помидор - 1 шт.
- Петрушка или укроп - 1 пучок
- Соль - по вкусу
- Майонез - по вкусу
Нарежьте соломкой колбасу, огурец, помидор. Измельчите зелень. Смешайте все ингредиенты с морковью по-корейски. Посолите и заправьте майонезом.
Салат с корейской морковкой и сухариками - вариант 3
- Корейская морковь - 200 г
- Сухарики ржаные - 1 пачка
- Яйца - 2 шт.
- Копченая колбаса - 100 г
- Соль - по вкусу
- Майонез - по вкусу
Нарежьте соломкой колбасу, яйца отварите вкрутую и нарежьте кубиками. Смешайте колбасу, яйца и корейскую морковь. Посолите и добавьте сухарики. Заправьте майонезом.
Совет:этот салат нужно сразу подавать на стол, иначе сухарики раскиснут.
Салат с жареными грибами и корейской морковкой - вариант 4
- Корейская морковь - 70 г
- Куриное филе - 1/2часть
- Шампиньоны - 5 шт.
- Яйца - 2 шт.
- Твердый сыр - 50 г
- Лук - 1 шт.
- Майонез - по вкусу
Отварите куриное филе, нарежьте кубиками. Измельчите грибы и лук, обжарьте. Нарежьте яйца мелкими кубиками, сыр натрите на крупной терке. Смешайте курицу с грибами, луком, яйцами и сыром. Добавьте корейскую морковь, предварительно отжав ее. Перемешайте и заправьте майонезом.
Салат с корейской морковью и пекинской капустой - вариант 5
- Корейская морковь - 300 г
- Пекинская капуста - 1/2 кочана
- Куриное филе - 400 г
- Огурец - 1 шт.
- Укроп - по вкусу
- Соль - по вкусу
- Майонез - по вкусу
Отварите и нарежьте курицу кубиками, огурцы нарежьте соломкой. Нашинкуйте капусту. Смешайте курицу, огурцы,капусту с морковью по-корейски и измельченным укропом. Посолите, добавьте майонез и перемешайте.
Салат с корейской морковью и апельсином - вариант 6
- Корейская морковь - 200 г
- Апельсин - 1 шт.
- Куриное филе - 200 г
- Яйца - 3 шт.
- Твердый сыр - 150 г
- Соль - по вкусу
- Майонез - по вкусу
Отварите курицу, нарежьте ее и апельсин крупными кубиками. Отварите яйца, натрите их и твердый сыр на крупной тёрке.
Соберите салат: выложите слоями курицу, корейскую морковь, апельсин, яйца, сыр. Промажьте каждый слой, кроме последнего, майонезом.
Салат с корейской морковью и плавленым сыром - вариант 7
- Корейская морковь - 90 г
- Куриная грудка - 200 г
- Шампиньоны - 200 г
- Яйца - 3 шт.
- Твердый сыр - 130 г
- Плавленый сырок - 1 шт.
- Лук - 1 шт.
- Майонез - по вкусу
Нарежьте куриное филе кубиками, грибы - пластинками, а лук - полукольцами. Обжарьте каждый ингредиент по отдельности. Отварите яйца вкрутую и натрите на мелкой терке - вам понадобится две трети натертых яиц.
Соберите салат: выложите слоями курицу, лук, грибы, корейскую морковь, яйца. Каждый слой смажьте майонезом.
Приготовьте сырные шарики: оставшуюся треть яиц смешайте с тертым плавленым сыром и майонезом.
Украсьте салат сырными шариками, посыпьте сверху тертым твердым сыром.