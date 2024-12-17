Такой десерт можно приготовить и в обычный день, и на праздник.

Запеченные яблоки - популярный вариант сладкого лакомства, который обожают и взрослые, и дети. Преимущество такого десерта в том, что его можно употреблять абсолютно всем - даже худеющим. УНИАН предлагает несколько проверенных рецептов.

Запеченные яблоки в духовке - простой рецепт

По этой технологии фрукты получаются нежными и сочными, так как запекаются в собственном соку.

Ингредиенты:

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12 яблок;

12 чайных ложек сахара.

Включить духовку, разогреть ее до 180 градусов. Яблоки вымыть, аккуратно ножом вырезать сердцевину. В получившееся углубление чайной ложкой всыпать сахар. Так у вас получится 12 яблок, начиненных 12 ложками сахара. Именно поэтому данный рецепт очень гибок - вы можете сделать печеные яблоки в духовке без ничего из любого количества фруктов.

Разместить яблоки в форме для выпекания или на противне, застеленном пергаментом. Запечь фрукты в духовке при температуре 180 градусов 20-25 минут. Подавать десерт в горячем или охлажденном виде на ваше усмотрение.

Запеченные яблоки с медом

Одна из самых популярных вариаций сладкого блюда - лакомство получается диетическим, но не менее вкусным.

Ингредиенты:

полкилограмма яблок;

25 граммов орехов;

25 граммов изюма;

45 граммов меда;

35 граммов сливочного масла;

щепотка корицы;

веточка свежей мяты.

Будет просто отлично, если вы купите кисло-сладкие яблоки, тогда вкус будет более насыщенным и не слишком приторным. Приступая к готовке, нужно вымыть и высушить изюм, а также измельчить грецкие орехи. Фрукты разрезать пополам, из каждой половинки достать сердцевину. Также вы можете с помощью ножа вырезать углубление внутри фруктовых частей, чтобы разместить большее количество начинки. Но будьте аккуратны, чтобы не повредить фрукт.

Яблоки выложить в форму для запекания, посыпать корицей. Чайной ложкой в каждую половину налить мед, выложить сливочное масло, разместить изюм и орехи. Накрыть форму фольгой, поставить в разогретую до 180 градусов духовку. Запекать 25-30 минут при этой же температуре. То, сколько запекать яблоки в духовке, зависит от размера плодов - примерно через 20 минут можно попробовать проткнуть фрукты шпажкой или зубочисткой. Если мягкие и сочные - готовы, если нет - нужно подождать еще.

Запеченные яблоки с творогом

Добавление в десерт кисломолочного продукта превращает обычные запеченные яблоки в настоящий гастрономический шедевр.

Ингредиенты:

два крупных яблока;

100 граммов обезжиренного творога;

две чайных ложки меда;

одна чайная ложка кунжута;

10 граммов сливочного масла.

Перед тем как начать готовку необходимо разогреть духовку до 200-210 градусов. Также учтите, что оригинальный рецепт подразумевает использование меда, но если вы желаете заменить его сахаром, вполне можете это сделать.

Яблоки вымыть, ножом срезать верхушку и вырезать сердцевину. Также убрать с помощью ножа мякоть, чтобы у вас получились горшочки из фруктов. Внутрь этих самодельных емкостей выложить творог. Сверху полить медом, посыпать кунжутом. Форму для запекания смазать сливочным маслом, разместить внутри яблоки. Запекать фрукты 15-20 минут при 200 градусах.

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