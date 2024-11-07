Пастила в домашних условиях готовится просто и из яблок любого сорта.

Яблочная пастила, приготовленная дома - отличная замена магазинным сладостям. Вы точно будете уверены в ее составе и пользе, а с приготовлением справится даже начинающий кулинар. Как готовится домашняя пастила в сушилке (или духовке), рассказал и показал украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.

Домашняя пастила - рецепт от Евгения Клопотенко

Для приготовления пастилы подойдут яблоки любого сорта.

Ингредиенты:

1 кг яблок;

2 ч. л. корицы молотой;

250 мл воды.

Как готовится пастила фруктовая из яблок

У яблок вырезать сердцевидку и нарезать их кубиком. Влить в кастрюлю воду, всыпать яблоки и притомить их на среднем огне. Добавить корицу, перемешать, снова накрыть крышкой и готовить до состояния пюре.

Пробить блендером до однородности. Выложить массу равномерным слоем на пергамент и отправить в дегидратор (можно использовать сушилку или духовку).

Достать готовую пастилу, дать ей остыть и снять с пергамента. Готовую пастилу свернуть и нарезать тонкими полосками - пастила домашняя готова!

Пастила из яблок в духовке готовится также, но для этого нужно установить температуру духовки на 100°С и поставить десерт сушиться примерно на 7 часов.

Важно: во время приготовления в духовке нужно время от времени приоткрывать дверцу и выпускать пар.

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