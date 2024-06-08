Этот пирог с клубникой считается одним из самых ленивых - его практически не нужно готовить.

Клубничный крамбл с сочной начинкой и аппетитной хрустящей корочкой из песочного теста - это простой и деревенский летний десерт. Для него вам будут нужны всего 8 простых ингредиентов, а готовится он менее чем за 1 час. Существует несколько вариаций крамбла, но технология у всех примерно одна и та же, и она - до неприличия проста. Предлагаем приготовить этот десерт по рецепту фудблогера Норы Кукс (Nora Cooks).

Что такое крамбл? Крамбл - это английский десерт. Он представляет собой запечённые фрукты или ягоды, покрытые крошкой из песочного теста. Особенно вкусным получается быстрый и простой пирог с клубникой, который едят ложками, от чего он кажется еще вкуснее.

Ранее мы рассказывали, как приготовить клубничный торт "Фрезье" - удивительно красивый и безумно вкусный десерт.

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Хрустящий крамбл с клубникой - пошаговый рецепт

Ингредиенты*:

500-600 г клубники;

2 ст. л. сахара (часть I);

1 ст. л. кукурузного крахмала;

1 ч. л. апельсиновой цедры (по желанию);

120 г муки (можно взять цельнозерновую);

150 г сахара (часть II);

1/4 ч. л. соли;

100-115 г (½ пачки) сливочного масла (растопленного).

*Количество ингредиентов можно удвоить, но тогда нужно взять больше форму, а время выпекания увеличить до 50 минут.

Как приготовить крамбл

Разогрейте духовку до 180 градусов. Квадратную или круглую форму для выпечки (22 см) смажьте сливочным маслом и посыпьте мукой (или выстелите пергаментом).

Вымойте, очистите клубнику и разрежьте ее пополам.

В сезон клубники лучше использовать свежие ягоды, но при необходимости можно взять замороженные.

Положите в форму для выпечки и посыпьте 2 ст. л. сахара (часть I). Добавьте кукурузный крахмал и апельсиновую цедру (если используете ее) и перемешайте.

Кукурузный крахмал нужен для того, чтобы загустить клубничную начинку и не дать ей пустить слишком много сока.

Апельсиновая цедра делает клубничную начинку ярче и придает ей едва уловимую терпкость. Можно взять лимонную цедру.

Соедините в миске муку, 150 г сахара (часть II), соль и перемешайте. Растопите и добавьте сливочное масло и еще раз перемешайте, чтобы получилась крошка.

В песочную крошку можно добавить орехи - они придадут приятный мягкий хруст, или 70-90 г овсяных хлопьев - они дадут восхитительную текстуру.

Руками равномерно выложите крошку на клубнику. Сформируйте несколько крупных кусочков - после выпечки они получаются аппетитными и хрустящими.

Выпекайте пирог крамбл 35-40 минут, пока крошка не станет золотистой, а начинка не начнет пузыриться.

Дайте выпеченному крамблу остыть в течение 10-15 минут - за это время ароматы усилятся, а начинка - слегка загустеет.

Подавайте клубничный крамбл с ванильным мороженым или взбитыми сливками и наслаждайтесь!

Клубнику в начинке можно сочетать с другими ингредиентами - нарезанным ревенем, малиной, вишней или черникой. Или же приготовить суто крамбл с вишней или другими ягодами.

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