Миллионы людей мира обожают кофе, не меньше любят сладости. Если вы входите в обе эти группы, то кофейный крем для торта или пирожного обязательно станет вашим любимым. Мы собрали три рецепта кофейного крема - быстрый, заварной и масляный.
- Простой кофейный крем для торта
- Масляный кофейный крем для торта
- Кофейный крем для торта без масла заварной
Простой кофейный крем для торта
Ингредиенты:
- растворимый кофе - 30 г;
- сахар - 150 г;
- ледяная вода - 150 мл.
Смешайте сахар и кофе до однородности и залейте очень холодной водой. Взбейте крем миксером на высокой скорости до твердых пиков (примерно 7-10 минут).
После приготовления простой кофейный крем рекомендуется сразу наносить на десерт и подавать к столу, или хранить в холодильнике не более 5 часов.
Масляный кофейный крем для торта
Ингредиенты:
- растворимый кофе - 1 чайн. л.;
- какао - 1 стол. л.;
- сливочное масло - 50 г;
- сахарная пудра - 150 г;
- кипяток - 3 стол. л.;
- ванилин - щепотка.
Залейте кофе кипятком и остудите. Размороженное мягкое сливочное масло взбейте миксером, чтобы оно стало пышным. Смешайте сухие ингредиенты - какао, ванилин и сахарную пудру. Добавьте их в масляную смесь и влейте кофе, не прекращая взбивать. Затем взбивайте крем еще минуту до однородности.
Кофейный крем для торта без масла заварной
Ингредиенты:
- кофе - 3 стол. л.;
- куриные желтки - 4 шт.;
- сахар - 150 г;
- молоко - 500 мл;
- мука - 50 г.
Желтки смешайте с сахаром венчиком, пока смесь не посветлеет. Молоко закипятите и добавьте кофе. В миску желтками влейте треть кофейного молока и всыпьте всю муку. Перемешайте, чтобы не осталось комочков. Затем эту смесь вылейте в кастрюлю с остальным молоком. Варите крем 2-3 минуты, постоянно помешивая, иначе он пригорит.
Емкость с готовым кофейным кремом накройте пленкой и остудите до комнатной температуры. После этого с ним можно работать или переложить в холодильник.