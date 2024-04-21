Кофейный крем идеально подходит для тортов, эклеров и пирожных.

Миллионы людей мира обожают кофе, не меньше любят сладости. Если вы входите в обе эти группы, то кофейный крем для торта или пирожного обязательно станет вашим любимым. Мы собрали три рецепта кофейного крема - быстрый, заварной и масляный.

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Простой кофейный крем для торта

Ингредиенты:

растворимый кофе - 30 г;

сахар - 150 г;

ледяная вода - 150 мл.

Смешайте сахар и кофе до однородности и залейте очень холодной водой. Взбейте крем миксером на высокой скорости до твердых пиков (примерно 7-10 минут).

После приготовления простой кофейный крем рекомендуется сразу наносить на десерт и подавать к столу, или хранить в холодильнике не более 5 часов.

Масляный кофейный крем для торта

Ингредиенты:

растворимый кофе - 1 чайн. л.;

какао - 1 стол. л.;

сливочное масло - 50 г;

сахарная пудра - 150 г;

кипяток - 3 стол. л.;

ванилин - щепотка.

Залейте кофе кипятком и остудите. Размороженное мягкое сливочное масло взбейте миксером, чтобы оно стало пышным. Смешайте сухие ингредиенты - какао, ванилин и сахарную пудру. Добавьте их в масляную смесь и влейте кофе, не прекращая взбивать. Затем взбивайте крем еще минуту до однородности.

Кофейный крем для торта без масла заварной

Ингредиенты:

кофе - 3 стол. л.;

куриные желтки - 4 шт.;

сахар - 150 г;

молоко - 500 мл;

мука - 50 г.

Желтки смешайте с сахаром венчиком, пока смесь не посветлеет. Молоко закипятите и добавьте кофе. В миску желтками влейте треть кофейного молока и всыпьте всю муку. Перемешайте, чтобы не осталось комочков. Затем эту смесь вылейте в кастрюлю с остальным молоком. Варите крем 2-3 минуты, постоянно помешивая, иначе он пригорит.

Емкость с готовым кофейным кремом накройте пленкой и остудите до комнатной температуры. После этого с ним можно работать или переложить в холодильник.

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