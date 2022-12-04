Пост - не повод для грусти и унылой каши. Это повод приготовить постное печенье, которое получается даже вкуснее обычного. Не верите? Давайте готовить! УНИАН предлагает ТОП-7 рецептов постного печенья для ваших близких.
- Медовое постное печенье
- Постное печенье с яблоком
- Рецепт постного печенья "Минутка"
- Постное морковное печенье
- Постное печенье с бананом и медом - рецепт
- Постное печенье на рассоле
- Постное печенье на сковороде
Ранее мы давали рецепт овсяного печенья для вас и ваших близких.
Чем отличается постное печенье от обычного
В составе постного печенья и другой постной выпечки нет продуктов животного происхождения: сливочного масла (или другого животного жира), яиц, молока, сливок, сметаны, творога и т.д. Поэтому постное печенье - более полезное и менее калорийное, чем обычное.
Медовое постное печенье
- Мука пшеничная - 220 г
- Вода - 50 мл
- Сахар - 80 г
- Мед - 40 г
- Масло растительное (рафинированное) - 40 г
- Соль - 1/4 ч.л.
- Сода - 0,5 ч.л.
- Корица - 1/4 ч.л.
- Кардамон - 1/4 ч.л.
- Мускатный орех - 1/4 ч.л.
Просейте муку, смешайте с пряностями. Соедините сахар, воду и мед, проварите до образования легкой пенки. Добавьте соль, соду и перемешайте. Добавьте масло, снова перемешайте. Всыпьте муку и замесите тесто. Раскатайте тесто в пласт толщиной 6-7 мм. С помощью выемки сделайте печенье. Выпекайте в разогретой до 200°С духовке 5-6 минут - до золотистости.
Постное печенье с яблоком
Для теста:
- Мука пшеничная - 240 г
- Разрыхлитель - 1 ч.л.
- Кукурузный крахмал - 70 г
- Вода - 100 мл
- Масло подсолнечное (рафинированное) - 100 г
- Сахар - 90 г
- Соль - щепотка
- Ванилин - 0,5 г
Для начинки:
- Яблоки - 3-4 шт.
Просейте муку и смешайте ее с крахмалом. Добавьте разрыхлитель и ванилин. Сахар и соль растворите в воде, влейте растительное масло.Добавьте сухие ингредиенты и замесите тесто. Оберните пленкой и отправьте в холодильник на 30 минут. Раскатайте тесто в пласт толщиной 3-4 мм. Вырежьте из теста кружки.
Очистите яблоки и нарежьте дольками 1 см. Выложите дольки яблок на одну половинку кружков теста, накройте сверху второй половинкой.
Отправьте печенье выпекаться в разогретую до 180°С духовку на 20 минут.
Рецепт постного печенья "Минутка"
- Мука пшеничная - 230 г
- Растительное масло - 75 г
- Сахарная пудра - 50 г
- Вода - 80 мл
- Разрыхлитель - 1/4 ч.л.
- Ванильный сахар - 1/4 ч.л.
Просейте муку, смешайте с ванильным сахаром, добавьте сахарную пудру и разрыхлитель. Смешайте воду с маслом и добавьте к сухим ингредиентам. Замесите эластичное тесто, оберните его пищевой пленкой и отправьте в холодильник на 30 минут. Раскатайте тесто толщиной 0,8 см, выдавите из теста формочкой фигурки. Переложите постное печенье на противень с пергаментом и поставьте в духовку, разогретую до 180°С, на 10 минут.
Постное морковное печенье
- Морковь (натертая) - 250 г
- Мука пшеничная - 380 г
- Разрыхлитель теста - 10 г
- Сахар - 120 г
- Масло подсолнечное (рафинированное) - 100 г
- Изюм - 120 г
- Соль - 1/4 ч.л.
- Цедра лимона - 1,5 ч.л.
Залейте изюм кипятком на 5 минут, затем слейте воду, изюм обсушите. Натрите морковь и цедру с лимона на мелкой терке. Добавьте к морковке сахар, соль, масло, изюм и цедру. Смешайте муку с разрыхлителем, добавьте сухую часть теста к моркови. Замесите мягкое тесто, скатайте из него шарики (размером с грецкий орех). Выложите на противень с пергаментом на некотором расстоянии, слегка прижмите. Выпекайте в разогретой до 200°С духовке 15-17 минут.
Постное печенье с бананом и медом - рецепт
- Банан - 1 шт.
- Сахар - 40 г
- Мед - 40 г
- Растительное масло - 100 мл
- Мука - 260 г
- Разрыхлитель - 1 ч.л.
Очищенный банан разомните в пюре. Добавьте мед, сахар, перемешайте. Добавьте растительное масло и снова перемешайте. Смешайте муку с разрыхлителем, всыпьте порциями, размешайте. Замесите мягкое тесто. Возьмите ложкой порцию теста и влажными руками сформируйте шарики. Выложите шарики на противень с пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180°С духовке 15 минут.
Постное печенье на рассоле
Оказывается, рассол от помидоров и огурцов выливать не нужно - на нем можно приготовить необычное постное печенье.
- Рассол - 110 мл
- Масло растительное (рафинированное) - 100 мл
- Сахар - 100 г
- Сода пищевая - 1/2 ч.л.
- Мука пшеничная - 320-330 г
- Ванилин - щепотка
Смешайте рассол, масло, сахар и соду. Добавьте порциями муку, ванилин и замесите однородное и мягкое тесто. Раскатайте тесто в пласт 1 см, вырежьте из него печенье произвольной формы. Выложите на пергамент, выпекайте в разогретой 200°С 10-13 минут - печенье должно зарумяниться.
Постное печенье на сковороде
- Мука - 180 г
- Сахар - 80-100 г
- Растительное масло - 50 мл
- Вода - 50 мл
- Разрыхлитель - 5 г
- Ванильный сахар - 10 г
- Соль - 2 г
- Орехи (грецкие, миндаль, опционально) - 50 г
Смешайте сухие ингредиенты: пшеничную муку, небольшую щепотку соли, сахарный песок, разрыхлитель и ванильный сахар. Можно по желанию добавить любимые пряности. Измельчите и добавьте орехи. Влейте растительное масло (можно взять кукурузное, подсолнечное, оливковое) и частями добавьте холодную воду. Хорошо вымесите тесто до эластичности. Сформируйте из теста "колбаску", оберните пленкой и на 20-30 минут отправьте в холодильник. Нарежьте "колбаску" тонкими, примерно в 0,5 см толщиной, кружками. Обжарьте на сухой раскаленной сковороде на слабом огне, с двух сторон.