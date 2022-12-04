Как приготовить вкусное постное печенье без яиц, сливочного масла и даже без духовки - узнайте в материале УНИАН.

Пост - не повод для грусти и унылой каши. Это повод приготовить постное печенье, которое получается даже вкуснее обычного. Не верите? Давайте готовить! УНИАН предлагает ТОП-7 рецептов постного печенья для ваших близких.

Ранее мы давали рецепт овсяного печенья для вас и ваших близких.

Чем отличается постное печенье от обычного

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В составе постного печенья и другой постной выпечки нет продуктов животного происхождения: сливочного масла (или другого животного жира), яиц, молока, сливок, сметаны, творога и т.д. Поэтому постное печенье - более полезное и менее калорийное, чем обычное.

Медовое постное печенье

Мука пшеничная - 220 г

Вода - 50 мл

Сахар - 80 г

Мед - 40 г

Масло растительное (рафинированное) - 40 г

Соль - 1/4 ч.л.

Сода - 0,5 ч.л.

Корица - 1/4 ч.л.

Кардамон - 1/4 ч.л.

Мускатный орех - 1/4 ч.л.

Просейте муку, смешайте с пряностями. Соедините сахар, воду и мед, проварите до образования легкой пенки. Добавьте соль, соду и перемешайте. Добавьте масло, снова перемешайте. Всыпьте муку и замесите тесто. Раскатайте тесто в пласт толщиной 6-7 мм. С помощью выемки сделайте печенье. Выпекайте в разогретой до 200°С духовке 5-6 минут - до золотистости.

Постное печенье с яблоком

Для теста:

Мука пшеничная - 240 г

Разрыхлитель - 1 ч.л.

Кукурузный крахмал - 70 г

Вода - 100 мл

Масло подсолнечное (рафинированное) - 100 г

Сахар - 90 г

Соль - щепотка

Ванилин - 0,5 г

Для начинки:

Яблоки - 3-4 шт.

Просейте муку и смешайте ее с крахмалом. Добавьте разрыхлитель и ванилин. Сахар и соль растворите в воде, влейте растительное масло.Добавьте сухие ингредиенты и замесите тесто. Оберните пленкой и отправьте в холодильник на 30 минут. Раскатайте тесто в пласт толщиной 3-4 мм. Вырежьте из теста кружки.

Очистите яблоки и нарежьте дольками 1 см. Выложите дольки яблок на одну половинку кружков теста, накройте сверху второй половинкой.

Отправьте печенье выпекаться в разогретую до 180°С духовку на 20 минут.

Рецепт постного печенья "Минутка"

Мука пшеничная - 230 г

Растительное масло - 75 г

Сахарная пудра - 50 г

Вода - 80 мл

Разрыхлитель - 1/4 ч.л.

Ванильный сахар - 1/4 ч.л.

Просейте муку, смешайте с ванильным сахаром, добавьте сахарную пудру и разрыхлитель. Смешайте воду с маслом и добавьте к сухим ингредиентам. Замесите эластичное тесто, оберните его пищевой пленкой и отправьте в холодильник на 30 минут. Раскатайте тесто толщиной 0,8 см, выдавите из теста формочкой фигурки. Переложите постное печенье на противень с пергаментом и поставьте в духовку, разогретую до 180°С, на 10 минут.

Постное морковное печенье

Морковь (натертая) - 250 г

Мука пшеничная - 380 г

Разрыхлитель теста - 10 г

Сахар - 120 г

Масло подсолнечное (рафинированное) - 100 г

Изюм - 120 г

Соль - 1/4 ч.л.

Цедра лимона - 1,5 ч.л.

Залейте изюм кипятком на 5 минут, затем слейте воду, изюм обсушите. Натрите морковь и цедру с лимона на мелкой терке. Добавьте к морковке сахар, соль, масло, изюм и цедру. Смешайте муку с разрыхлителем, добавьте сухую часть теста к моркови. Замесите мягкое тесто, скатайте из него шарики (размером с грецкий орех). Выложите на противень с пергаментом на некотором расстоянии, слегка прижмите. Выпекайте в разогретой до 200°С духовке 15-17 минут.

Постное печенье с бананом и медом - рецепт

Банан - 1 шт.

Сахар - 40 г

Мед - 40 г

Растительное масло - 100 мл

Мука - 260 г

Разрыхлитель - 1 ч.л.

Очищенный банан разомните в пюре. Добавьте мед, сахар, перемешайте. Добавьте растительное масло и снова перемешайте. Смешайте муку с разрыхлителем, всыпьте порциями, размешайте. Замесите мягкое тесто. Возьмите ложкой порцию теста и влажными руками сформируйте шарики. Выложите шарики на противень с пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180°С духовке 15 минут.

Постное печенье на рассоле

Оказывается, рассол от помидоров и огурцов выливать не нужно - на нем можно приготовить необычное постное печенье.

Рассол - 110 мл

Масло растительное (рафинированное) - 100 мл

Сахар - 100 г

Сода пищевая - 1/2 ч.л.

Мука пшеничная - 320-330 г

Ванилин - щепотка

Смешайте рассол, масло, сахар и соду. Добавьте порциями муку, ванилин и замесите однородное и мягкое тесто. Раскатайте тесто в пласт 1 см, вырежьте из него печенье произвольной формы. Выложите на пергамент, выпекайте в разогретой 200°С 10-13 минут - печенье должно зарумяниться.

Постное печенье на сковороде

Мука - 180 г

Сахар - 80-100 г

Растительное масло - 50 мл

Вода - 50 мл

Разрыхлитель - 5 г

Ванильный сахар - 10 г

Соль - 2 г

Орехи (грецкие, миндаль, опционально) - 50 г

Смешайте сухие ингредиенты: пшеничную муку, небольшую щепотку соли, сахарный песок, разрыхлитель и ванильный сахар. Можно по желанию добавить любимые пряности. Измельчите и добавьте орехи. Влейте растительное масло (можно взять кукурузное, подсолнечное, оливковое) и частями добавьте холодную воду. Хорошо вымесите тесто до эластичности. Сформируйте из теста "колбаску", оберните пленкой и на 20-30 минут отправьте в холодильник. Нарежьте "колбаску" тонкими, примерно в 0,5 см толщиной, кружками. Обжарьте на сухой раскаленной сковороде на слабом огне, с двух сторон.

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