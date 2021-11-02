Песочное кольцо с орехами хорошо известно всем жителей постсоветских стран. Повторяем легендарный советский десерт дома.

Нежное песочное печенье с жареным арахисом хорошо известно каждому жителю постсоветских стран. Такое лакомство сейчас трудно найти в магазине, поэтому можно приготовить его можно самостоятельно. Публикуем классический рецепт песочных колец с арахисом по ГОСТу – а усовершенствовать его можно как угодно.

Песочное кольцо с арахисом по ГОСТу

Сливочное масло – 200 г.

Разрыхлитель – 1/4 ч.л.

Соль – 1/4 ч.л.

Мука – 375 г.

Арахис – 100 г.

Яичный белок для смазывания колец.

Все ингредиенты для теста кроме муки и орехов выложить в миску и взбить миксером. Добавить просеянную муку и быстро замесить тесто. Убрать в холодильник на 20 минут. Стол присыпать мукой и раскатать тесто до толщины 1 см.

Вырезать круги из теста большой круглой формой, а затем в центре сделать отверстие маленькой формой. Колечки переложить на противень и поставить в морозилку на 20 минут. Арахис порубить и пожарить на сухой сковороде. Белок яйца взбить вилкой.

Каждое колечко смазать белком и посыпать арахисом. Выпекать в духовке 15-20 минут при температуре 200 градусов.

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Автор: Екатерина Пулатова