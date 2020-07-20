Цветная капуста: лучшие рецепты

Цветная капуста - распространённая овощная культура, один из культурных сортов вида капуста огородная.

Цветная капуста известна не только как надежный гарнир, но и как лучше блюдо среди низкоуглеводных. Это распространённая овощная культура, один из культурных сортов вида капуста огородная. УНИАН собрал для вас лучшие рецепты - от цветной капусты в кляре до цветной капусты по-корейски.

Цветная капуста в кляре

Ингредиенты

Капуста цветная - 1 кг

Мука - 150 г

Сметана - 1 стакан

Масло сливочное - 100 г

Яйца - 3 шт.

Сода - на кончике ножа (по вкусу)

Соль - 1 ч. ложка (по вкусу)

Сахар - 0,5 ч. ложки (по вкусу)

Рецепт

Цветную капусту вымыть, разделить на соцветия.

Вскипятить чайник. Подготовленные соцветия выложить в кастрюлю, залить кипятком. Посолить (1 ч. ложка соли). Отварить 5 минут на среднем огне.

Кляр для цветной капусты: взбить яйца.

Далее добавить в них поочередно сметану и муку, затем соду, соль и сахар по вкусу. Кляр размешать до однородной массы.

Обмакивать капусту в предварительно приготовленное тесто.

Разогреть сковороду, выложить сливочное масло. Подготовленную цветную капусту в кляре выложить и жарить на сковороде в разогретом масле на среднем огне, помешивая, 2-3 минуты.

Котлеты из цветной капусты

Ингредиенты

Хлопья овсяные (ТМ Мистраль) — 0,5 стак.

Капуста цветная — 500 г

Лук репчатый — 2 шт

Мука пшеничная / Мука — 2 ст. л.

Сухари панировочные / Панировка — 0,5 стак.

Соль — по вкусу

Перец черный (молотый) — по вкусу

Масло подсолнечное (для обжаривания)

Рецепт

Цветную капусту разобрать на соцветия и отварить в подсоленной воде 5 минут. Слить воду, капусту слегка остудить. Затем необходимо залить овсяные хлопья кипятком и дать настояться 10 минут, чтобы они набухли. Лук почистить и мелко нарезать. Капусту мелко нарезать.

Сделать фарш: соединить нарезанную капусту, лук. Добавить овсяные хлопья, муку, посолить, поперчить. Всё хорошо перемешать. При необходимости можно добавить ещё муки.

Формируем влажными руками котлетки, обваливаем в панировочных сухарях и обжариваем в подсолнечном масле с двух сторон. Для более диетического варианта можно запечь котлетки в силиконовых формочках в духовке.

Цветная капуста по-корейски

Ингредиенты

Цветная капуста - 700 гр

Морковь - 1 шт.

Чеснок - 5 зубч.

Вода - 1 л

Столовый уксус - 1 стак.

Соль - 2 стол.л.

Сахар - 1 стак.

Растительное масло - 50 мл

Лавровый лист - по вкусу

Молотый кориандр - по вкусу

Паприка - по вкусу

Перец - по вкусу

Рецепт

Свежую цветную капусту вымочить в холодной солёной воде минут 10. Промыть, разобрать на соцветия. Бланшировать в кипящей воде 1 - 2 минуты. Откинуть на дуршлаг. Воду не солить.

Морковь натереть на тёрке для корейской моркови или как вам нравится. Чеснок нарезать довольно крупными пластинами. /Кто любит поострее, можно количество чеснока увеличить.

Готовим маринад: в 1 литр кипящей воды добавить соль, сахар, растительное масло и уксус - дать покипеть минут 5. Бланшированную и отцеженную капусту залить горячим маринадом и дать полностью остыть. В практически остывший маринад добавить чеснок, натёртую морковь и специи заявленные в рецепте /или готовую приправу для корейской моркови. Специй надо взять около 2 ч.л. Готовый маринад с капустой оставить в прохладном месте на 6 часов.

Цветная капуста в духовке с паприкой, корицей и куркумой

Ингредиенты

1 кочан цветной капусты;

3 столовые ложки сливочного масла;

1 чайная ложка сахара;

½ чайной ложки соли;

½ чайной ложки молотого чёрного перца;

1 чайная ложка паприки;

¼ чайной ложки куркумы;

⅛ чайной ложки молотой корицы.

Рецепт

Капусту разберите на соцветия. В сковороде растопите сливочное масло на среднем пламени. Снимите с огня и соедините с сахаром, солью, перцем, паприкой, куркумой и корицей. Перемешивайте, пока песок полностью не растворится. Добавьте цветную капусту и мешайте до тех пор, пока она не будет покрыта смесью равномерно. Выложите на противень. Запекайте примерно 25 минут при температуре 200 °С.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram