Цветная капуста: лучшие рецепты
Цветная капуста известна не только как надежный гарнир, но и как лучше блюдо среди низкоуглеводных. Это распространённая овощная культура, один из культурных сортов вида капуста огородная. УНИАН собрал для вас лучшие рецепты - от цветной капусты в кляре до цветной капусты по-корейски.
Цветная капуста в кляре
Ингредиенты
- Капуста цветная - 1 кг
- Мука - 150 г
- Сметана - 1 стакан
- Масло сливочное - 100 г
- Яйца - 3 шт.
- Сода - на кончике ножа (по вкусу)
- Соль - 1 ч. ложка (по вкусу)
- Сахар - 0,5 ч. ложки (по вкусу)
Рецепт
Цветную капусту вымыть, разделить на соцветия.
Вскипятить чайник. Подготовленные соцветия выложить в кастрюлю, залить кипятком. Посолить (1 ч. ложка соли). Отварить 5 минут на среднем огне.
Кляр для цветной капусты: взбить яйца.
Далее добавить в них поочередно сметану и муку, затем соду, соль и сахар по вкусу. Кляр размешать до однородной массы.
Обмакивать капусту в предварительно приготовленное тесто.
Разогреть сковороду, выложить сливочное масло. Подготовленную цветную капусту в кляре выложить и жарить на сковороде в разогретом масле на среднем огне, помешивая, 2-3 минуты.
Котлеты из цветной капусты
Ингредиенты
- Хлопья овсяные (ТМ Мистраль) — 0,5 стак.
- Капуста цветная — 500 г
- Лук репчатый — 2 шт
- Мука пшеничная / Мука — 2 ст. л.
- Сухари панировочные / Панировка — 0,5 стак.
- Соль — по вкусу
- Перец черный (молотый) — по вкусу
- Масло подсолнечное (для обжаривания)
Рецепт
Цветную капусту разобрать на соцветия и отварить в подсоленной воде 5 минут. Слить воду, капусту слегка остудить. Затем необходимо залить овсяные хлопья кипятком и дать настояться 10 минут, чтобы они набухли. Лук почистить и мелко нарезать. Капусту мелко нарезать.
Сделать фарш: соединить нарезанную капусту, лук. Добавить овсяные хлопья, муку, посолить, поперчить. Всё хорошо перемешать. При необходимости можно добавить ещё муки.
Формируем влажными руками котлетки, обваливаем в панировочных сухарях и обжариваем в подсолнечном масле с двух сторон. Для более диетического варианта можно запечь котлетки в силиконовых формочках в духовке.
Цветная капуста по-корейски
Ингредиенты
- Цветная капуста - 700 гр
- Морковь - 1 шт.
- Чеснок - 5 зубч.
- Вода - 1 л
- Столовый уксус - 1 стак.
- Соль - 2 стол.л.
- Сахар - 1 стак.
- Растительное масло - 50 мл
- Лавровый лист - по вкусу
- Молотый кориандр - по вкусу
- Паприка - по вкусу
- Перец - по вкусу
Рецепт
Свежую цветную капусту вымочить в холодной солёной воде минут 10. Промыть, разобрать на соцветия. Бланшировать в кипящей воде 1 - 2 минуты. Откинуть на дуршлаг. Воду не солить.
Морковь натереть на тёрке для корейской моркови или как вам нравится. Чеснок нарезать довольно крупными пластинами. /Кто любит поострее, можно количество чеснока увеличить.
Готовим маринад: в 1 литр кипящей воды добавить соль, сахар, растительное масло и уксус - дать покипеть минут 5. Бланшированную и отцеженную капусту залить горячим маринадом и дать полностью остыть. В практически остывший маринад добавить чеснок, натёртую морковь и специи заявленные в рецепте /или готовую приправу для корейской моркови. Специй надо взять около 2 ч.л. Готовый маринад с капустой оставить в прохладном месте на 6 часов.
Цветная капуста в духовке с паприкой, корицей и куркумой
Ингредиенты
- 1 кочан цветной капусты;
- 3 столовые ложки сливочного масла;
- 1 чайная ложка сахара;
- ½ чайной ложки соли;
- ½ чайной ложки молотого чёрного перца;
- 1 чайная ложка паприки;
- ¼ чайной ложки куркумы;
- ⅛ чайной ложки молотой корицы.
Рецепт
Капусту разберите на соцветия. В сковороде растопите сливочное масло на среднем пламени. Снимите с огня и соедините с сахаром, солью, перцем, паприкой, куркумой и корицей. Перемешивайте, пока песок полностью не растворится. Добавьте цветную капусту и мешайте до тех пор, пока она не будет покрыта смесью равномерно. Выложите на противень. Запекайте примерно 25 минут при температуре 200 °С.
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