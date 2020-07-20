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Цветная капуста: лучшие рецепты

19:31, 20 июля 2020
Рецепты
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Цветная капуста / Фото milkalliance.com.ua

Цветная капуста известна не только как надежный гарнир, но и как лучше блюдо среди низкоуглеводных. Это распространённая овощная культура, один из культурных сортов вида капуста огородная. УНИАН собрал для вас лучшие рецепты - от цветной капусты в кляре до цветной капусты по-корейски.

Цветная капуста в кляре / фото russianfood.com

Цветная капуста в кляре

Ингредиенты

  • Капуста цветная - 1 кг
  • Мука - 150 г
  • Сметана - 1 стакан
  • Масло сливочное - 100 г
  • Яйца - 3 шт.
  • Сода - на кончике ножа (по вкусу)
  • Соль - 1 ч. ложка (по вкусу)
  • Сахар - 0,5 ч. ложки (по вкусу)

  • Рецепт

Цветную капусту вымыть, разделить на соцветия.

Вскипятить чайник. Подготовленные соцветия выложить в кастрюлю, залить кипятком. Посолить (1 ч. ложка соли). Отварить 5 минут на среднем огне.

Кляр для цветной капусты: взбить яйца.

Далее добавить в них поочередно сметану и муку, затем соду, соль и сахар по вкусу. Кляр размешать до однородной массы.

Обмакивать капусту в предварительно приготовленное тесто.

Разогреть сковороду, выложить сливочное масло. Подготовленную цветную капусту в кляре выложить и жарить на сковороде в разогретом масле на среднем огне, помешивая, 2-3 минуты.

Цветная капуста рецепты / Поваренок. ру

Котлеты из цветной капусты

Ингредиенты

  • Хлопья овсяные (ТМ Мистраль) — 0,5 стак.
  • Капуста цветная — 500 г
  • Лук репчатый — 2 шт
  • Мука пшеничная / Мука — 2 ст. л.
  • Сухари панировочные / Панировка — 0,5 стак.
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный (молотый) — по вкусу
  • Масло подсолнечное (для обжаривания)

Рецепт 

Цветную капусту разобрать на соцветия и отварить в подсоленной воде 5 минут. Слить воду, капусту слегка остудить. Затем необходимо залить овсяные хлопья кипятком и дать настояться 10 минут, чтобы они набухли. Лук почистить и мелко нарезать. Капусту мелко нарезать.

Сделать фарш: соединить нарезанную капусту, лук. Добавить овсяные хлопья, муку, посолить, поперчить. Всё хорошо перемешать. При необходимости можно добавить ещё муки.

Формируем влажными руками котлетки, обваливаем в панировочных сухарях и обжариваем в подсолнечном масле с двух сторон. Для более диетического варианта можно запечь котлетки в силиконовых формочках в духовке.

Цветная капуста по корейски / фото 1000.menu

 Цветная капуста по-корейски

Ингредиенты

  • Цветная капуста - 700 гр
  • Морковь - 1 шт.
  • Чеснок - 5 зубч.
  • Вода - 1 л
  • Столовый уксус - 1 стак.
  • Соль - 2 стол.л.
  • Сахар - 1 стак.
  • Растительное масло - 50 мл
  • Лавровый лист - по вкусу
  • Молотый кориандр - по вкусу
  • Паприка - по вкусу
  • Перец - по вкусу

Рецепт

Свежую цветную капусту вымочить в холодной солёной воде минут 10. Промыть, разобрать на соцветия. Бланшировать в кипящей воде 1 - 2 минуты. Откинуть на дуршлаг. Воду не солить.

Морковь натереть на тёрке для корейской моркови или как вам нравится. Чеснок нарезать довольно крупными пластинами. /Кто любит поострее, можно количество чеснока увеличить.

Готовим маринад: в 1 литр кипящей воды добавить соль, сахар, растительное масло и уксус - дать покипеть минут 5. Бланшированную и отцеженную капусту залить горячим маринадом и дать полностью остыть. В практически остывший маринад добавить чеснок, натёртую морковь и специи заявленные в рецепте /или готовую приправу для корейской моркови. Специй надо взять около 2 ч.л. Готовый маринад с капустой оставить в прохладном месте на 6 часов.

Цветная капуста польза / lifehacker.ru

Цветная капуста в духовке с паприкой, корицей и куркумой

Ингредиенты

  • 1 кочан цветной капусты;
  • 3 столовые ложки сливочного масла;
  • 1 чайная ложка сахара;
  • ½ чайной ложки соли;
  • ½ чайной ложки молотого чёрного перца;
  • 1 чайная ложка паприки;
  • ¼ чайной ложки куркумы;
  • ⅛ чайной ложки молотой корицы.

Рецепт

Капусту разберите на соцветия. В сковороде растопите сливочное масло на среднем пламени. Снимите с огня и соедините с сахаром, солью, перцем, паприкой, куркумой и корицей. Перемешивайте, пока песок полностью не растворится. Добавьте цветную капусту и мешайте до тех пор, пока она не будет покрыта смесью равномерно. Выложите на противень. Запекайте примерно 25 минут при температуре 200 °С.

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