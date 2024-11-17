Сытные сосиски в тесте гарантированно получатся с первого раза.

Очень аппетитные сосиски в тесте легко готовятся и быстро съедаются. Это блюдо точно не останется на второй день. Тесто на сосиски в тесте можно приготовить самостоятельно, или использовать покупное. Результат в любом случае будет удачным.

Мы рассказали, как приготовить лучшие сосиски в тесте - рецепт вам точно понравится. Даже у начинающих кулинаров выпечка получится с первого раза.

Дрожжевое тесто на сосиски в тесте

Ингредиенты:

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сосиски - 10 шт.;

мука - 400 г;

вода - 250 мл;

сухие дрожжи - 5 г;

сливочное масло - 50 г;

соль - 0,5 чайн. л.;

сахар - 1,5 стол. л.;

яйцо - 1 шт.

Сначала сделайте опару для теста - смешайте теплую воду, сахар, 2 ложки муки и дрожжи. Оставьте на 15 минут в теплом месте. За это время на поверхности смеси должна появиться пена.

В подошедшую опару всыпьте муку, добавьте растопленное сливочное масло и соль. Замешивайте тесто руками примерно 10 минут, пока оно не станет мягким и однородным. Затем накройте полотенцем и оставьте подниматься на 1 час.

Готовое тесто разделите на 2 части и раскатайте каждую в тонкий пласт. Нарежьте полосками шириной примерно 5 см. Обмотайте сосиски тестом по спирали и выложите на противень с пергаментом. Смажьте изделия взбитым яйцом и оставьте на 15 минут. Затем запекайте 20 минут при 200°.

Ленивый рецепт сосисок в слоеном тесте

Ингредиенты:

сосиски - 10 шт.;

слоеное тесто бездрожжевое - 200 г;

яйцо - 1 шт.

Используйте быстрое тесто для сосисок в тесте из магазина, которое перед приготовлением нужно разморозить. Раскатайте в тонкий пласт. По желанию смажьте тесто кетчупом или посыпьте сыром. Разрежьте на тонкие полоски и оберните сосиски.

Готовые изделия переложите на противень с пергаментом и смажьте взбитым яйцом. Выпекайте сосиски в тесте в духовке 15-20 минут при 180°.

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