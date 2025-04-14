Рассказываем, как красить яйца в каркаде, куркуме и других красителях без "химии".

Крашеные яйца, или крашенки - один из главных атрибутов Пасхи, которые символизируют возрождение жизни. По обычаю, яйца принято красить в оттенки красного цвета, но современные хозяйки готовят и другие. Главное правило - чтобы без "химии", поэтому в моде натуральные красители. Рассказываем, как красить яйца куркумой, чаем каркаде, вином, свеклой, фломастерами и салфетками.

Как красить яйца в каркаде

Чай каркаде готовят из лепестков суданской розы. Напиток имеет хорошие окрашивающие свойства, поэтому им красят и яйца на Пасху.

Яйца предварительно нужно достать из холодильника, чтобы они нагрелись до комнатной температуры, а затем помыть с содой - чтобы лучше легла краска.

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Есть два способа окрашивания каркаде:

нужно отварить яйца, а затем положить их в насыщенный отвар чая с добавлением 30 мл уксуса и оставить на ночь - крашенки получатся темно-синего цвета;

50 г крупнолистного чая (если хотите "мраморные" яйца) залить водой, положить сырые яйца (но помытые с содой) и довести до кипения, после того, как закипят, проварить 7 минут, затем выключить и оставить на некоторое время - чем дольше яйца будут лежать в отваре, тем насыщеннее их цвет.

Совет от УНИАН: яйца для окрашивания покупайте исключительно белые.

Как красить яйца куркумой

Куркума еще один натуральный краситель, безопасный для здоровья. Но с куркумой следует быть осторожным - у нее очень хорошие красящие свойства (дает желтый цвет), поэтому, кроме яиц, она может покрасить половину кухни и всю эмалированную посуду.

Красить куркумой яйца нужно так:

3 ст. л. специи залить 1 л горячей воды, добавить уксус, размешать, а затем погрузить туда вареные яйца и оставить на несколько часов;

можно сварить яйца прямо в смеси 20 г порошка куркумы + 1 л воды + 30 мл уксуса.

После дать остыть и по желанию смазать растительным маслом – крашенки будут красиво блестеть.

Как красить яйца буряком

Сок свеклы также можно использовать в роли красителя для яиц – они получаются розового или бордового цвета.

Нужно натереть свеклу, залить водой (1 л), влить уксус, а затем эту смесь довести до кипения и варить 20-30 минут на тихом огне. Отвар процедить и положить в него сваренные яйца - их можно оставить на несколько часов или на всю ночь, от этого будет зависеть оттенок.

Как красить яйца в вине

У того, кто придумал красить яйца в вине с сахаром, точно не было под рукой куркумы, каркаде и луковой шелухи. И, вероятнее всего, было много натурального вина, а в результате получились красивые мерцающие яйца.

Для этого способа окрашивания понадобится 1 л красного вина, можно даже самого дешевого, но оно обязательно должно быть из виноградного сока, а не суррогат (с красителями и кислотами). Вино советуют брать сладкое, а к сухому добавлять 200 г сахара, но мерцание яиц получается не благодаря сахару, а благодаря виноградному соку в составе вина.

Как сделать мерцающие крашенки: сварить в вине яйца и оставить их до вечера. Затем достать и оставить обсохнуть. Если эксперимент удался, то на поверхности окрашенных яиц образуются те самые мерцающие кристаллы.

Можно попробовать сделать то же самое и с белым вином, но с добавлением в него красителя.

Как красить яйца фломастерами и салфетками

Это еще один простой и быстрый способ окрашивания яиц - если под рукой вообще нет ничего из красителей.

Понадобятся обычные столовые салфетки и фломастеры, а также заранее отваренные яйца. Нужно сложить вместе 2 салфетки и нарисовать сверху волны, закорючки, линии или точечки разного цвета - чем больше линий, волн и цветов, тем красивее выйдет яйцо. Каждое яйцо завернуть в салфетку, закрутив ее сверху - рисунок должен быть к яйцу. Затем опустить яйца в холодную воду и выложить на тарелку. Оставить на 2-3 часа и снять салфетки.

Как красить яйца в луковой шелухе с рисунком

Если все-таки вы решили остановиться на традиционной луковой шелухе, то тогда сделайте свои крашенки с рисунками.

Для создания на яйцах рисунков используют нитки, канцелярские резинки, рис, веточки укропа, петрушки и кружево/пластырь. Нитками, резинками или кружевом нужно опоясать яйца, чтобы к ним прилип рис и веточки риса - смочить в воде, а затем обернуть марлей или кусочком капрона (очень плотно). В таком виде сварить в насыщенном отваре шелухи, а после того, как остынут, снять капрон, марлю и все остальное.

Напомним, ранее мы рассказывали, можно ли печь пасхи в Страстную пятницу и когда красить яйца.

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