Баклажаны обладают приятным и ненавязчивым вкусом с легким ореховым привкусом. Их плотная кожица делает овощи пригодными к фаршированию: они хорошо сохраняют форму и очень аппетитно выглядят. Для приготовления праздничной закуски берут средний спелый баклажан с упругой кожурой.
Фаршированные баклажаны с мясом и помидорами
- Свинина - 500 г.
- Баклажаны - 4 шт.
- Помидоры - 3 шт.
- Лук репчатый - 2 шт.
- Зелень петрушки - 100 г.
- Соль, перец.
- Масло растительное - 2-3 ст.л.
- Сыр - 8 ломтиков.
Баклажаны разрезать вдоль, аккуратно вырезать сердцевину, оставив стенки толщиной около 1 см. Посыпать солью и оставить на 20 минут, чтобы убрать горечь. Затем обмыть их и слегка обжарить на растительном масле со всем сторон.
Лук мелко нарезать и обжарить до золотистого цвета. Мясо пропустить через мясорубку, добавить готовый лук, измельченную зелень петрушки, нарезанную кубиками мякоть баклажанов, посолить и поперчить. Наполнить смесью баклажаны, поверх выложить ломтики помидоров. В противень влить немного воды и готовить 40 минут при 180 градусах. В конце запекания на каждую половинку баклажана положить по ломтику сыра.
Фаршированные баклажаны по-итальянски
- Баклажан - 2 шт.
- Лук - 1 шт.
- Чеснок - 3 зубчика.
- Базилик - 5 веточек.
- Моцарелла - 130 г.
- Любой полутвердый сыр - 60 г.
- Томатный соус - 300 г.
- Растительное масло - 3 ст.л.
- Соль и перец.
- Панировочные сухари - 40 г.
Баклажаны разрезать пополам и удалить сердцевину. Мякоть баклажана и лук средне нарезать. Чеснок и базилик измельчить. Сыр натереть на терке. Баклажан изнутри смазать растительным маслом, выложить на противень с фольгой и запекать 20–30 минут в разогретой до 180 °С духовке.
Смешать сухари с третью каждого вида сыра, половиной столовой ложки масла и щепоткой соли. Остальное масло разогреть на сковороде. Обжарить лук, через 5 минут добавить мякоть баклажана, чеснок, соль и перец. Тушить 10 минут, постоянно помешивая. Добавить половину томатного соуса и снять с огня, положить базилик и сыры.
В баклажаны положить начинку из сковороды, посыпать сверху смесью из сыра и сухарей. Запекать 5 минут при температуре 180 °С.
Вкусные фарширвоанные баклажаны с овощами и сыром фета
- Крупные баклажаны - 2 шт.
- Сыр фета - 200 г.
- Помидоры - 6 шт.
- Репчатый лук - 1 шт.
- Кедровые орешки - 2 ст.л.
- Пучок петрушки.
- Несколько листиков базилика.
- Корица - 1/2 ч.л.
- Оливковое масло.
- Соль, перец.
Помидоры ошпарить кипятком, снять кожицу, удалить семена и нарезать кубиками. Петрушку и базилик мелко нарезать. Кедровые орешки обжарить на сухой сковороде. Фету размять вилкой. Баклажаны разрезать вдоль и вынуть мякоть, нарезать её кубиками. Лук мелко нарезать и обжарить на оливковом масле. Добавить мякоть баклажанов, помидоры, петрушку и базилик, корицу, посолить, поперчить и тушить 10 минут.
Снять овощи с огня, добавить кедровые орешки и фету, перемешать. Форму для выпекания смазать маслом, выложить баклажаны, заполнить начинкой, сверху сбрызнуть оливковым маслом. Выпекать в разогретой до 180° С духовке 40 минут.
Читайте также другие рецепты:
- Хрустящая жареная картошка с грибами: рецепт сытного вкусного блюда
- Салаты с маринованными грибами: вкусные рецепты на праздничный стол
- Котлеты по-киевски - классический рецепт известного украинского блюда
- Хрустящие и сочные чебуреки: как приготовить аппетитное блюдо
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram