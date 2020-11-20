Фаршированные баклажаны можно приготовить на новогодний праздничный стол.

Баклажаны обладают приятным и ненавязчивым вкусом с легким ореховым привкусом. Их плотная кожица делает овощи пригодными к фаршированию: они хорошо сохраняют форму и очень аппетитно выглядят. Для приготовления праздничной закуски берут средний спелый баклажан с упругой кожурой.

Фаршированные баклажаны с мясом и помидорами

Свинина - 500 г.

Баклажаны - 4 шт.

Помидоры - 3 шт.

Лук репчатый - 2 шт.

Зелень петрушки - 100 г.

Соль, перец.

Масло растительное - 2-3 ст.л.

Сыр - 8 ломтиков.

Баклажаны разрезать вдоль, аккуратно вырезать сердцевину, оставив стенки толщиной около 1 см. Посыпать солью и оставить на 20 минут, чтобы убрать горечь. Затем обмыть их и слегка обжарить на растительном масле со всем сторон.

Лук мелко нарезать и обжарить до золотистого цвета. Мясо пропустить через мясорубку, добавить готовый лук, измельченную зелень петрушки, нарезанную кубиками мякоть баклажанов, посолить и поперчить. Наполнить смесью баклажаны, поверх выложить ломтики помидоров. В противень влить немного воды и готовить 40 минут при 180 градусах. В конце запекания на каждую половинку баклажана положить по ломтику сыра.

Фаршированные баклажаны по-итальянски

Баклажан - 2 шт.

Лук - 1 шт.

Чеснок - 3 зубчика.

Базилик - 5 веточек.

Моцарелла - 130 г.

Любой полутвердый сыр - 60 г.

Томатный соус - 300 г.

Растительное масло - 3 ст.л.

Соль и перец.

Панировочные сухари - 40 г.

Баклажаны разрезать пополам и удалить сердцевину. Мякоть баклажана и лук средне нарезать. Чеснок и базилик измельчить. Сыр натереть на терке. Баклажан изнутри смазать растительным маслом, выложить на противень с фольгой и запекать 20–30 минут в разогретой до 180 °С духовке.

Смешать сухари с третью каждого вида сыра, половиной столовой ложки масла и щепоткой соли. Остальное масло разогреть на сковороде. Обжарить лук, через 5 минут добавить мякоть баклажана, чеснок, соль и перец. Тушить 10 минут, постоянно помешивая. Добавить половину томатного соуса и снять с огня, положить базилик и сыры.

В баклажаны положить начинку из сковороды, посыпать сверху смесью из сыра и сухарей. Запекать 5 минут при температуре 180 °С.

Вкусные фарширвоанные баклажаны с овощами и сыром фета

Крупные баклажаны - 2 шт.

Сыр фета - 200 г.

Помидоры - 6 шт.

Репчатый лук - 1 шт.

Кедровые орешки - 2 ст.л.

Пучок петрушки.

Несколько листиков базилика.

Корица - 1/2 ч.л.

Оливковое масло.

Соль, перец.

Помидоры ошпарить кипятком, снять кожицу, удалить семена и нарезать кубиками. Петрушку и базилик мелко нарезать. Кедровые орешки обжарить на сухой сковороде. Фету размять вилкой. Баклажаны разрезать вдоль и вынуть мякоть, нарезать её кубиками. Лук мелко нарезать и обжарить на оливковом масле. Добавить мякоть баклажанов, помидоры, петрушку и базилик, корицу, посолить, поперчить и тушить 10 минут.

Снять овощи с огня, добавить кедровые орешки и фету, перемешать. Форму для выпекания смазать маслом, выложить баклажаны, заполнить начинкой, сверху сбрызнуть оливковым маслом. Выпекать в разогретой до 180° С духовке 40 минут.

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Автор: Екатерина Пулатова