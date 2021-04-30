Нардеп Корявченков возводит основательный особняк среди сосновой лесопосадки.

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Юрий Корявченков, более известный как "Юзик" из "Квартала 95", по информации СМИ, затеял масштабную стройку загородного поместья в поселке Процев Бориспольского района.

Там побывали журналисты "Страны" и показали имение политика с высоты птичьего полета.

Участок "слуги народа" площадью 18 соток, согласно свежей декларации, записан на супругу Татьяну. Как и недостроенная дача площадью 260 кв. м.

Читайте также"Схемы" показали испанскую виллу соратника Порошенко, которой нет в декларации (видео)"На месте оказалось, что двор еще требует озеленения. А вот вместо садового домика нардеп Корявченков возводит основательный особняк среди сосновой лесопосадки. Это просторное двухэтажное здание, снаружи готовность почти на 100%, остались лишь отделочные работы", - пишет "Страна".

Журналисты узнали, что на сайтах по продаже недвижимости подобные коттеджи стоят от $300 до $500 тыс. в зависимости от степени готовности объекта.

По данным "Страны", сейчас Корявченков живет на Позняках. У семьи есть "трешка" на 104 квадрата, которая, судя по декларации, записана на самого нардепа.

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Автор: Ольга Робейко