Народный депутат из фракции "Слуга народа" Юрий Корявченков, более известный как "Юзик" из "Квартала 95", по информации СМИ, затеял масштабную стройку загородного поместья в поселке Процев Бориспольского района.
Там побывали журналисты "Страны" и показали имение политика с высоты птичьего полета.
Участок "слуги народа" площадью 18 соток, согласно свежей декларации, записан на супругу Татьяну. Как и недостроенная дача площадью 260 кв. м.
Читайте также"Схемы" показали испанскую виллу соратника Порошенко, которой нет в декларации (видео)"На месте оказалось, что двор еще требует озеленения. А вот вместо садового домика нардеп Корявченков возводит основательный особняк среди сосновой лесопосадки. Это просторное двухэтажное здание, снаружи готовность почти на 100%, остались лишь отделочные работы", - пишет "Страна".
Журналисты узнали, что на сайтах по продаже недвижимости подобные коттеджи стоят от $300 до $500 тыс. в зависимости от степени готовности объекта.
По данным "Страны", сейчас Корявченков живет на Позняках. У семьи есть "трешка" на 104 квадрата, которая, судя по декларации, записана на самого нардепа.
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