Сегодня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покидает пост.

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает начала сотрудничества с новым премьер-министром Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Элизабет Трасс.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении к украинцам, опубликованном в социальной сети Facebook.

"Сегодня премьер-министр Великобритании и большой друг нашего народа Борис Джонсон покидает пост. Но верю, что он не оставляет политическую деятельность и еще продолжит поддерживать защиту свободы в Украине, в Британии и во всем мире", - подчеркнул Зеленский и напомнил, что сегодня провел телефонный разговор с Джонсоном.

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"Как всегда, это был очень хороший разговор. Обычно говорят, что дружбы в политике не бывает, но Борис – это тот случай, когда понимаешь друг друга с полуслова, когда дружба есть, когда она крепкая и когда она действительно усиливает оба наших государства", - добавил президент.

Как отметил Зеленский, с первых минут российской полномасштабной войны против Украины и Европы Борис Джонсон был с Украиной.

"Его первым и самым важным вопросом всегда было: как еще можно помочь? И хочу подчеркнуть: и до 24 февраля мы всегда чувствовали, что Британия вместе с Украиной. Нам за несколько лет действительно удалось вывести украинско-британские отношения на самый высокий уровень за все время нашей независимости. Это беспрецедентно высокий уровень. Мы подписали очень амбициозное соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве. Мы сделали очень много для усиления связей между нашими обществами – экономических, социальных, культурных. Мы начали программу обновления украинского флота. И сейчас, во время полномасштабной войны, договорились о конкретном участии Британии в программе восстановления Украины после боевых действий", - заявил Зеленский.

"Сегодня я поблагодарил Бориса от имени всех украинцев, и я уверен, что это действительно многомиллионное украинское "дякую". Уже жду, когда можно будет продолжить наше сотрудничество с Борисом в его новом статусе", - отметил глава государства.

"И не меньше жду начала сотрудничества с новым премьер-министром Великобритании госпожой Лиз Трасс. Мы в Украине хорошо ее знаем – она всегда была на светлой стороне европейской политики. И я верю, что вместе мы сможем сделать еще очень много для защиты наших народов и для провала всех российских деструктивных усилий. Главное - сохранять наше единство, а это обязательно будет", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, Зеленский полтора часа рассказывал Макрону о ситуации на Запорожской АЭС.

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