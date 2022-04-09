Президент Украины говорит, что к жертвам из-за войны РФ в Украине нельзя привыкнуть.

Всего через несколько часов после бесчеловечного ракетного обстрела вокзала в украинском городе Краматорск, в результате которого погибли десятки мирных жителей, журналист немецкого издания Bild Пол Ронцхаймер пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я больше не могу плакать", — отвечает в интервью Bild глава украинского государства на вопрос, плачет ли он еще после Краматорска, резни в Буче, после сотен погибших.

Президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен было нелегко приехать в этот тяжелый день после того, как путинские войска убили десятки людей в Краматорске. "Это наша военная жизнь. Сегодня было трагическое утро перед такой важной встречей", — сказал Зеленский. "К этим жертвам нельзя привыкнуть", - добавил он.

Журналист Bild также спросил Зеленского, ненавидит ли он Россию: "Да, я испытываю ненависть к России, к российским солдатам. Когда я вижу эти образы перед глазами. Убитые дети без ног, без рук. Это негодование, это ужасно".

Глава украинского государства - сам отец, поэтому говорит, что сразу же думает о чувствах родителей погибших детей: "Они никогда не переживут такие моменты как выпускной или свадьба своего ребенка".

Ранее в этом же интервью Bild президент Владимир Зеленский подтвердил, что глава одного из европейских правительств требовал от Украины доказательств совершения россиянами массовых убийств в Буче.

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