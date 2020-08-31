Президент уверен, что предвыборная программа президента и партии "Слуга народа" будет выполнена на 100%.

Президент Украины Владимир Зеленский очертил перечень необходимых для Украины реформ, среди которых налоговая, судебная, правоохранительная, медицинская, образовательная реформы и амнистия капиталов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на внеочередном съезде партии "Слуга народа" в Киеве.

"Впереди еще очень много работы. Ее объем понятен - достаточно посмотреть на предвыборные программы президента и партии "Слуга народа", - заявил он.

По словам главы государства, часть обещаний сделана.

"Остальное, все, что мы обещали людям, мы обязаны выполнить на 100%, и мы сделаем это. Мы обязаны с вами выполнить", - добавил он, отметив, что "это и налоговая реформа, и амнистия капиталов, судебная и правоохранительная реформы, качественная медицина наконец, качественное образование, качественный уровень жизни".

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Минимальная зарплата в Украине:

Верховная Рада приняла соответствующий закон 25 августа.

6 августа президент Зеленский инициировал внесение изменений в госбюджет для повышения минимальной зарплааты до 5 тыс. грн с 1 сентября этого года.

Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года выросла на 550 грн и составляет 4 723 грн в месяц, или 28,31 грн в час.

29 августа Зеленский подписал закон о повышение минимальной зарплаты до 5 тысяч гривен

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Автор: Константин Гончаров