Телефонный разговор с Шарлем Мишелем Владимир Зеленский провел из Мариуполя.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем ситуацию с безопасностью и сегодняшние провокационные обстрелы на Донбассе.

Об этом глава государства сообщил в Twitter.

"Из Мариуполя провел разговор с Шарлем Мишелем. Проинформировал о ситуации безопасности и сегодняшних провокационных обстрелах, в частности Станице Луганской", - рассказал президент.

Зеленский поблагодарил Мишеля за инициативу провести донорскую конференции в поддержку Украины.

Как сообщал УНИАН, российские оккупационные войска сегодня, 17 февраля, из тяжелого артиллерийского вооружения калибра 122 мм обстреляли пгт. Станица Луганская.

В результате обстрела повреждено сооружение детсада, где в то время находились дети. По предварительным данным, в результате обстрела трое работников детсада получили контузии.

Также повреждения получила и коммунальная инфраструктура-половина поселка осталась без электроснабжения.

Всего с полуночи оккупанты 29 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один военнослужащий Вооруженных сил Украины.

В Кремле традиционно переложили ответственность за обстрелы на Украину. В частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о "усиление провокационных действий Киева возле линии разграничения на Донбассе в последние сутки".

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