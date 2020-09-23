Президент подчеркнул, что Украина заинтересована в мире больше всего, потому что война на нашей территории.

Украина хотела бы видеть больше стремления Российской Федерации ускорить достижение мира на Донбассе.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью словацкому изданию Hospodárske noviny, текст которого размещен на сайте главы государства.

Зеленский отметил, что за год его президентства Украине удалось вернуть почти 150 человек из плена - из России и оккупированных территорий.

«Мы развели войска на Донбассе на трех позициях, проводим активное разминирование территории. А 11 сентября на встрече советников лидеров «нормандского формата» было договорено о допуске МККК на оккупированную территорию Донбасса», - отметил он.

Президент подчеркнул, что Украина заинтересована в мире больше всего, потому что война на нашей территории.

"Но на пути к миру должно быть движение двух сторон, и ключевые шаги должна сделать Россия, которая контролирует оккупированные территории Украины. Мы хотели бы видеть больше стремления Москвы ускорить достижение мира", - добавил он.

"Нормандские" переговоры по Донбассу

11 сентября в Берлине состоялась встреча политических советников лидеров стран - участниц «нормандского формата». Согласно сообщению пресс-службы Офиса президента Украины, советники поддержали призыв Киева принять исчерпывающие меры для продолжения устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. Также участники встречи договорились, что представители Международного комитета Красного Креста до конца сентября получат доступ к украинским пленным в ОРДЛО.

15 сентября Зеленский заявил, что в течение 10 дней должна состояться еще одна встреча советников глав государств «нормандского формата», после которой планируется саммит лидеров Украины, Германии, Франции и РФ.

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Автор: Константин Гончаров