В то же время президент не помнит, кто ему посоветовал это "оружие" применять.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) "своим оружием", которое он применяет для того, чтобы изменить страну.

Об этом он заявил в интервью для программы "VIP с Натальей Мосейчук".

"Я всегда говорил, что я пришел менять страну и это абсолютная правда. И если я понимаю, что по ходу политической жизни я имею инструменты и оружие, и я устал договариваться с теми или иными", - заявил он.

Зеленский отметил, что его не устраивает положение вещей, когда нужно со всеми договариваться.

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"Я совсем другой человек. Я считаю, что любой человек у нас - свободен, несмотря на уровень, партию, финансы. Она должна получить одно предупреждение и этого достаточно. Мы пришли менять страну, давайте ее менять. Поэтому все, что у меня есть под рукой: вся власть, все мое оружие, СНБО - один из видов этого оружия, и я его применяю",- подчеркнул глава государства.

В ответ на уточняющий вопрос, кто подсказал ему задействовать механизм СНБО, Зеленский сказал: "Честно говоря, я не очень помню. Я помню, что мы собрались командой, надо быстро действовать. Какие есть варианты: "а" - менять законодательство очень быстро, "б" - остановить это. Мы выбрали "б", а затем "а". Наоборот. Почему? Потому, что надо было действовать очень быстро".

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Автор: Константин Гончаров