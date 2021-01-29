Сегодня в Верховной Раде Украины состоится Час вопросов к правительству относительно состояния и проблем реализации закона Украины "О социальных услугах".
Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в повестке дня сегодняшнего заседания парламента.
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Во втором чтении сегодня будет рассматриваться законопроект о государственной регистрации вакцины от COVID-19.
Также сегодня будет рассматриваться, в частности, законопроект об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности.
Среди прочего, будет рассматриваться законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за совершение уголовных преступлений против журналистов.
Кроме того, планируется рассмотреть проект постановления о мерах по внедрению электронного реестра листков нетрудоспособности и законопроект по учету трудовой деятельности работника в электронной форме.
Депутаты также планируют рассмотреть сегодня проект постановления о Национальном плане вакцинации населения Украины против COVID-19.
Сегодня должно состояться закрытие текущей, четвертой, сессии ВР 9-го созыва.
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