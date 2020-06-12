Стефанчук рассказал, почему ВР год работала над законопроектом о всеукраинском референдуме

В совершенствовании документа принимали участие различные политические фракции, международные и украинские эксперты.

Над законопроектом о народовластии через всеукраинский референдум, который на днях президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду, рабочая группа работала в течение года. В совершенствовании документа принимали участие различные политические фракции, международные и украинские эксперты.

Об этом сказал первый заместитель главы Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на владу".

"Готовя этот закон, мы понимали, какой уровень законодательной техники, законодательных отношений должен быть заложен в этот законопроект. Поэтому мы не стали выносить его сразу. Потому что был принят новый Избирательный Кодекс, который установил новые процедуры, были приняты другие вопросы... И поэтому мы фактически год занимались большой рабочей группой в абсолютно открытом формате. Около 20 заседаний этой рабочей группы, где были представлены все политические силы, у которых было желание. Кроме политиков туда были привлечены как международные, так и украинские эксперты. Там было максимально расширено участие общественных организаций: это и "Опора", и Реанимационный пакет реформ, и Институт прямой демократии и все другие. Мы интегрировали туда и Центральную избирательную комиссию для выписки этих процедур. Результатом такой деятельности стал законопроект № 3612 "Об народовластия через референдум", - подытожил Стефанчук.

Читайте такжеОтносительно законопроекта об оппозиции уже есть "общее видение" - Стефанчук

Руслан Стефанчук также напомнил, что дать украинцам право решать важные вопросы благодаря голосованию глава государства обещал еще в своей предвыборной программе.

"Напомню, что, согласно 5 статьи Конституции, высшим источником власти в Украине является украинский народ. Но, к большому сожалению, за весь период существования отношений между человеком и государством эту связь было осквернено. Единственная ниточка, которая связывала народ с государством, это было либо путем выборов, либо путем референдума. Я хочу напомнить, что первый закон о референдуме - 1991 год. 1996 год - Конституция Украины, которая абсолютно кардинально изменила положения, которые касаются вопросов народовластия. 2012 год: прошло много лет независимости Украины, принимается новый закон, касающийся всеукраинского референдума. И 2018 год - Конституционный суд признает этот закон неконституционным. И фактически, по состоянию на 2018 год мы потеряли любые механизмы непосредственного влияния народа на власть. То есть, отношения были совершенно разрушены. И поэтому первая задача - это решить вопрос, который касается народовластия. Вопросы народовластия не решается только законом о всеукраинском референдуме. Это первый из законопроектов, он зарегистрирован", - сказал парламентский представитель главы государства.

Напомним, 9 июня президент Украины Владимир Зеленский подал в парламент проект закона о народовластие через всеукраинский референдум. Законопроект глава государства отметил как неотложный.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram