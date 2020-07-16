Он отмечает, что нерешенным пока остается вопрос изменения границ районов.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отмечает, что для проведения выборов необходимо будет принять еще ряд вопросов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире программы "Право на власть" на "1+1".

Читайте такжеБольшинство киевлян на выборах мэра столицы готовы поддержать Кличко - соцопрос

Отвечая на вопрос о назначении местных выборов на 25 октября, и как осенью изменится страна, Разумков отметил: "Еще много вопросов, которые надо принять для того, чтобы состоялись выборы, и они прошли действительно демократично. Так, чтобы они отражали волю Украинского народа".

Он выразил мнение, что депутаты сегодня работают именно над этим вопросом.

"Сегодня был принят Избирательный кодекс, были выделены средства на проведение местных выборов. Есть еще вопрос изменения границ районов. Я думаю, что в ближайшее время этот вопрос также будет подниматься в Верховной Раде Украины", - отметил председатель ВР.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла постановление о назначении очередных местных выборов на 25 октября (№ 3809).

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram